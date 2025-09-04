«Зудело и вот»: Шнуров выпустил пророческое видео незадолго до смерти Армани
Клип Шнурова о бешеном фэшене вышел в день ухода короля моды Джорджо Армани
Сергей Шнуров выпустил новый клип группы «Ленинград» за несколько часов до сообщений о смерти модельера Джорджо Армани. Релиз видеоработы под названием «Бешеный фэшн» состоялся на неделю раньше первоначальных планов. Об этом сообщает StarHit.
Клип посвящён теме фэшн-индустрии. В нём музыканты обращают внимание на явление брендомании и зависимость людей от модных ярлыков. Сам Шнуров отметил неожиданное совпадение дат и подчеркнул, что после аварии в 2018 году в нём пробудилось особое чувство.
«Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда это просто врывается и кричит. Как смерть Армани и выход клипа «Бешеный фэшн». Не знаю почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня. Вчера всех на уши поставил. Зудело и вот», — рассказал музыкант.Джорджо Армани скончался в возрасте 91 года. Итальянский модельер продолжал работать и создавать новые коллекции до последних дней. Причиной смерти Армани могли стать последствия коронавируса.