«Зудело и вот»: Шнуров выпустил пророческое видео незадолго до смерти Армани

04 сентября 2025, 21:30

Клип Шнурова о бешеном фэшене вышел в день ухода короля моды Джорджо Армани

Сергей Шнуров (Фото: Telegram @LeningradShnurov)

Сергей Шнуров выпустил новый клип группы «Ленинград» за несколько часов до сообщений о смерти модельера Джорджо Армани. Релиз видеоработы под названием «Бешеный фэшн» состоялся на неделю раньше первоначальных планов. Об этом сообщает StarHit.





Клип посвящён теме фэшн-индустрии. В нём музыканты обращают внимание на явление брендомании и зависимость людей от модных ярлыков. Сам Шнуров отметил неожиданное совпадение дат и подчеркнул, что после аварии в 2018 году в нём пробудилось особое чувство.

«Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда это просто врывается и кричит. Как смерть Армани и выход клипа «Бешеный фэшн». Не знаю почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня. Вчера всех на уши поставил. Зудело и вот», — рассказал музыкант.