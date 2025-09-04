Алана Мамаева дебютировала на корейском подиуме и получила поддержку Марии Погребняк
Мария Погребняк восхитилась успехами Мамаевой на Неделе моды в Сеуле
Участница первого сезона шоу «Сокровища императора» Алана Мамаева отправилась в Южную Корею, где приняла участие в Неделе моды. Как рассказала сама Алана, она приехала туда не как зритель, а чтобы выйти на подиум. Возможность пройти кастинги ей помогла организовать подруга, знакомая с ведущими дизайнерами Сеула и причастная к показам в Москве.
«И вот я уже на примерках и репетициях, готовлюсь к показу!» — поделилась Мамаева незадолго до события.Сегодня бывшая супруга футболиста Павла Мамаева продемонстрировала один из образов бренда New Wave Boys. Она вышла на подиум в стильном комплекте: топ с открытыми плечами, декоративным галстуком, брюки и лакированные ботинки. Волосы были уложены в гладкий высокий пучок, а в макияже акцент сделали на выразительные глаза.
Выступление Аланы вызвало восторг у её подруги Марии Погребняк. По словам Марии, Мамаева произвела большое впечатление на публику, и теперь к ней проявляют интерес местные дизайнеры.
В видеообращении Погребняк эмоционально заявила, что гордится подругой и считает её настоящей «звездой подиума». Она добавила, что корейские бренды уже начали предлагать Мамаевой контракты и выразила уверенность в том, что её красота, харизма и грация всегда выделяли её среди других.