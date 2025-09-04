Алана Мамаева дебютировала на корейском подиуме и получила поддержку Марии Погребняк

04 сентября 2025, 21:34

Мария Погребняк восхитилась успехами Мамаевой на Неделе моды в Сеуле

Алана Мамаева (Фото: Instagram* / @alana_mamaeva)

Участница первого сезона шоу «Сокровища императора» Алана Мамаева отправилась в Южную Корею, где приняла участие в Неделе моды. Как рассказала сама Алана, она приехала туда не как зритель, а чтобы выйти на подиум. Возможность пройти кастинги ей помогла организовать подруга, знакомая с ведущими дизайнерами Сеула и причастная к показам в Москве.







«И вот я уже на примерках и репетициях, готовлюсь к показу!» — поделилась Мамаева незадолго до события.