«Не оскароносная работа»: Ирина Горбачёва жестко раскритиковала фильм «Анора»

Ирина Горбачёва (фото: Telegram @GORBACHEVAGORBACHEVA)
Актриса Ирина Горбачёва поделилась мнением о фильме независимого американского режиссёра Шона Бейкера «Анора», в котором снялись российские актёры. Свою оценку картине она дала в интервью YouTube-каналу Влада Аганова.
Артистка призналась, что фильм, получивший несколько номинаций на премию «Оскар», ей не понравился. В основной части она почувствовала «мощнейшую прокрутку».
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«В середине вдруг идёт мощнейшая прокрутка. А я уже засыпаю, даже армяне не спасают. Вместо предыстории и настоящей любви показывают бесконечные игры. Выглядит неубедительно. Это не оскароносная работа, хоть Юра и выделяется», – подчеркнула Горбачёва.Кроме того, актриса назвала сценарий фильма нелогичным. Так, отметила Ирина, главная героиня Майки Мэдисон представлена как сильная и независимая женщина. Однако в самых важных моментах картины она почему-то начинает вести себя пассивно и не пользуется возможностью исправить ситуацию.
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Анастасия Чинкова