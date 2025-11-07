«Я не хотел повторять этот путь»: Митя Фомин высказался о вирусной популярности Кадышевой

07 ноября 2025, 21:40

Фомин заявил, что рад успеху Кадышевой и Булановой, но хочет идти своим путём

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин прокомментировал новую волну популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, чьи хиты вновь стали вирусными в 2025 году.





В интервью порталу «Страсти» певец подчеркнул, что рад за коллег, но не стремится копировать их путь.





«Я никогда не хотел повторять ничей путь, я предпочитал искать свой. Что касается вышеупомянутых замечательных артисток, я рад, что новый успех в Сети принёс им дополнительные бонусы», — отметил Фомин.