«Я не хотел повторять этот путь»: Митя Фомин высказался о вирусной популярности Кадышевой
Фомин заявил, что рад успеху Кадышевой и Булановой, но хочет идти своим путём
Митя Фомин прокомментировал новую волну популярности Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой, чьи хиты вновь стали вирусными в 2025 году.
В интервью порталу «Страсти» певец подчеркнул, что рад за коллег, но не стремится копировать их путь.
«Я никогда не хотел повторять ничей путь, я предпочитал искать свой. Что касается вышеупомянутых замечательных артисток, я рад, что новый успех в Сети принёс им дополнительные бонусы», — отметил Фомин.По словам музыканта, Надежда Кадышева была востребована задолго до интернет-трендов: у неё есть собственный ансамбль «Золотое кольцо» и театр в центре Москвы. Однако певец выразил сожаление, что многие слушатели открыли артистку для себя лишь после её вирусного успеха.