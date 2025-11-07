«Мы друзья»: Сабина Хайрова ответила на слухи о романе с Jony

07 ноября 2025, 21:57

Сабина Хайрова прокомментировала роман с Jony после совместного выхода в свет

Сабина Хайрова (Фото: Instagram* / @sabinakhayrova)

Блогер Сабина Хайрова прокомментировала появившиеся в сети слухи о её романе с певцом Jony. Об этом сообщает Super.





Девушку заметили на презентации нового альбома артиста, куда она пришла, чтобы поддержать музыканта. На мероприятии Jony тепло поприветствовал Сабину, и пара не стала прятаться от камер, что вызвало волну обсуждений.



Ранее их также видели вместе на одном из публичных мероприятий, однако ни певец, ни блогер тогда не стали давать комментариев. В разговоре с Super Сабина решила прояснить ситуацию.





«Какой роман? Нет, мы друзья», — подчеркнула она.