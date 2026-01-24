Анастасия Решетова выходит замуж за сына долларового миллионера по фамилии Абрамов

24 января 2026, 07:30

Женихом Решетовой стал сын долларового миллионера Егор Абрамов

Анастасия Решетова (фото: Telegram @reshetovalife)

На днях Анастасия Решетова заинтриговала подписчиков, опубликовав фото с помолвочным кольцом, тем самым дав понять: в её жизни грядут большие перемены. И вот теперь стали известны подробности — у модели действительно появился жених.