Анастасия Решетова выходит замуж за сына долларового миллионера по фамилии Абрамов
На днях Анастасия Решетова заинтриговала подписчиков, опубликовав фото с помолвочным кольцом, тем самым дав понять: в её жизни грядут большие перемены. И вот теперь стали известны подробности — у модели действительно появился жених.
Ранее 30-летней Анастасии приписывали романы с самыми разными мужчинами: от бизнесмена Яна Абрамова, бывшего мужа Алсу, до блогера Димы Масленникова и даже загадочного иностранца. Однако, по информации инсайдеров, сердце Решетовой принадлежит совсем другому человеку — сыну долларового миллиардера.
Как сообщает Telegram-канал «Светские крошки Live», с лета 2025 года Анастасию все чаще видят в компании Егора Абрамова. Молодой человек — наследник Александра Абрамова, миллиардера и совладельца компании «Евраз Холдинг». По слухам, именно он и сделал модели предложение руки и сердца.
Пару неоднократно замечали вместе на отдыхе. Так, Решетова и Абрамов летали в Сардинию в составе большой компании друзей. В Сети появились фото и видео с ужина, где также присутствовали Шагор Степанян — сын владельца ТЦ «Ереван Плаза», и его супруга. Судя по кадрам, отношения Анастасии и Егора давно вышли за рамки дружбы.
Сама Решетова пока не делает официальных заявлений, однако активно благодарит поклонников за поздравления с помолвкой, что лишь подогревает слухи о скорой свадьбе.
Напомним, ранее Анастасия состояла в многолетних отношениях с рэпером Тимати, от которого в 2019 году родила сына Ратмира. Пара рассталась в 2020-м. В Сети обсуждались разные версии разрыва — от измен до токсичных отношений, однако сама модель неоднократно опровергала подобные домыслы, подчеркивая, что расставание прошло без участия третьих лиц.
Сейчас подписчики активно поздравляют Решетову с новым этапом жизни и желают ей счастья. Некоторые даже строят прогнозы на будущее — в том числе астрологические. По мнению поклонников эзотерики, середина 2026 года может принести Анастасии не только свадьбу, но и пополнение в семье.
Похоже, для модели действительно начинается новая, светлая глава — и поклонники с интересом следят за развитием событий.
