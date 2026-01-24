Роль, предсказавшая трагедию с Ефремовым, слухи о тяжелой болезни и отказ от семьи: в чём находит счастье Светлана Камынина?
Актрисе Светлане Камыниной, известной миллионам зрителей по роли несгибаемого главврача Анастасии Кисегач в культовом ситкоме «Интерны», 25 января исполняется 47 лет. Однако за фасадом успешной карьеры, насчитывающей около 60 работ в кино, скрывается личная жизнь, полная внутренних поисков, публичных скандалов и упорного сопротивления обстоятельствам. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Светланы КамынинойСветлана Камынина родилась 25 января 1979 года на Украине, в Дружковке, но с полугодового возраста её жизнь была связана с Челябинском. Мечта о сцене жила в ней с детства, однако первый жизненный выбор был сделан в сторону стабильности: после девятого класса она поступила в Московскую банковскую школу, а затем — в финансово-экономический институт.
Три года работы в банке стали переломными. Камынина осознала, что это не её путь, и в 1999 году, вопреки здравому смыслу, подала документы в Международный Славянский институт на актёрский факультет. Её кинодебют состоялся в 2005 году в сериале «Аэропорт». Долгие годы она играла эпизоды, а её первой настоящей театральной ролью стала... избушка на курьих ножках в Московском ТЮЗе. Всё изменилось летом 2008 года, когда она попала на кастинг «Интернов». Роль главврача Кисегач, изначально второстепенная, сделала её звездой, принесла премию «Золотой носорог» и навсегда вписала в историю российского кино.
Пропажа актрисы со сцены и война со слухамиВ середине 2025 года вокруг имени Камыниной разразился скандал, заставивший поклонников серьёзно обеспокоиться. Telegram-канал Mash опубликовал шокирующее сообщение о том, что актриса на протяжении полугода испытывает сильнейшие боли в тазобедренных суставах и коленях, с трудом передвигается и ей может потребоваться операция по замене суставов. Информация мгновенно разлетелась по СМИ, породив волну сочувствия и домыслов. Однако сама Камынина отреагировала жёстко и однозначно. В комментарии изданию VOICE она назвала публикацию «ложью и клеветой».
«Я совершенно не испытываю никаких трудностей при ходьбе, не чувствую боли и продолжаю активно работать».
Пророчество на съемкахГромкой историей биографии Камыниной стали мистические совпадения, связанные со съёмками драматического сериала «Полёт» (2021), где её героиня — судья Ольга — ведёт изощрённую психологическую войну с бывшим мужем, которого сыграл Михаил Ефремов. В одной из сцен её персонаж заставляет героя Ефремова каяться в том, что тот, будучи пьяным, сел за руль и убил человека. Позже в реальной жизни с актёром произошла трагически похожая история. Сама Камынина признавалась, что это совпадение вызвало у неё шок, и отметила, что актёрская профессия иногда бывает пугающе мистической. Эти события заставляют задуматься о цене, которую платит артист, погружаясь в самые тёмные грани человеческой психологии.
Как сейчас живет звезда ИнтерновНесмотря на скандалы и слухи, сегодняшняя жизнь Светланы Камыниной — это история осознанного выстраивания реальности по своим правилам. Она продолжает много сниматься: в 2024 году зрители видели её в сериале «Просто Михалыч 2», где она сыграла бизнесвумен Лору, а в 2025 году вышли проекты «НейроВася», «Избранный» и «50 оттенков брака». Говоря о роли в «Просто Михалыч», она отмечала, что её героиня, как и она сама, не теряет надежды на любовь, способную преодолеть любые трудности.
Параллельно с актёрством Камынина нашла себя в новой профессии — стала сертифицированным карьерным коучем, помогая другим людям находить свой путь.
«Нереализованный потенциал причиняет боль. Я даю консультации, провожу рабочие сессии, и меня это очень увлекает. Наконец-то я нашла применение странному и совершенно бесполезному, как мне казалось, занятию — задавать вопросы другим людям», — так она объяснила свой выбор в интервью изданию Zdr.ru, отметив, что коучинг помог и ей самой кардинально изменить жизнь.
Её личная философия — это постоянная работа над собой. Она открыто говорит о посещении психотерапевта и считает, что «жалость к себе — это отвратительная штука! Прямо яд!». Актриса — убеждённая вегетарианка, отказавшаяся от мяса после глубокого экзистенциального осознания, занимается боксом, растяжкой и танцами на пилоне, видя в последних способ раскрытия женственности. Её позиция по вопросу семьи и детей неизменна: она не пропагандирует «чайлдфри», но и не собирается «рожать для себя», веря, что для ребёнка важна полная семья. Отношения она тоже отпустила, отказавшись от «погони за счастьем» и перестав выстраивать в голове идеальный образ мужчины.
«Раньше я очень переживала, что одна... Слава богу, я не зацикливаюсь на желании иметь ребенка, как многие женщины после тридцати... Рожать нужно только в полноценной семье, по большой любви!».