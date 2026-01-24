24 января 2026, 17:44

Светлана Камынина (Фото: Instagram* @actresskamynina)

Актрисе Светлане Камыниной, известной миллионам зрителей по роли несгибаемого главврача Анастасии Кисегач в культовом ситкоме «Интерны», 25 января исполняется 47 лет. Однако за фасадом успешной карьеры, насчитывающей около 60 работ в кино, скрывается личная жизнь, полная внутренних поисков, публичных скандалов и упорного сопротивления обстоятельствам. Подробности — в материале «Радио 1».





Биография Светланы Камыниной

Пропажа актрисы со сцены и война со слухами

«Я совершенно не испытываю никаких трудностей при ходьбе, не чувствую боли и продолжаю активно работать».

Пророчество на съемках

Как сейчас живет звезда Интернов

«Нереализованный потенциал причиняет боль. Я даю консультации, провожу рабочие сессии, и меня это очень увлекает. Наконец-то я нашла применение странному и совершенно бесполезному, как мне казалось, занятию — задавать вопросы другим людям», — так она объяснила свой выбор в интервью изданию Zdr.ru, отметив, что коучинг помог и ей самой кардинально изменить жизнь.

«Раньше я очень переживала, что одна... Слава богу, я не зацикливаюсь на желании иметь ребенка, как многие женщины после тридцати... Рожать нужно только в полноценной семье, по большой любви!».