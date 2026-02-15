Актриса Юлия Хлынина впервые подтвердила развод с инвестиционным директором Mail.ru Group
Актриса Юлия Хлынина впервые публично подтвердила, что развелась с инвестиционным директором Mail.ru Group Алексеем Милевским. Об этом пишет StarHit.
Согласно публикации, 34-летняя звезда стала гостьей YouTube-шоу «Света вокруг света» и откровенно рассказала о личной жизни. Хлынина пояснила, что официально свободна уже около двух-трёх лет.
«Я не завишу от мужчин», — подчеркнула знаменитость.Она вышла замуж за Милевского в 2020 году в разгар пандемии, однако брак продержался недолго. При этом точную дату развода с миллионером Хлынина называть не стала.
В интервью актриса также поделилась, что считает себя одиночкой и сейчас активно занимается карьерой. Она мечтала о сцене еще с восьми лет, когда вдохновлялась Наталией Орейро, и сейчас не жалеет ни об одной сыгранной роли.
В женскую дружбу Хлынина верит. Звезда не считает себя склонной к зависти. Со стороны коллег она подобного негатива тоже не ощущает, даже учитывая реалии актерской конкуренции. Чужие умения сильно вдохновляют Юлию. По словам артистки, ей легко влюбиться в талантливого человека.