Актриса Юлия Хлынина впервые подтвердила развод с инвестиционным директором Mail.ru Group

15 февраля 2026, 02:30

Юлия Хлынина назвала себя свободной и подтвердила развод с миллионером Милевским

Юлия Хлынина (Фото: Instagram* @yulia_hlynina)

Актриса Юлия Хлынина впервые публично подтвердила, что развелась с инвестиционным директором Mail.ru Group Алексеем Милевским. Об этом пишет StarHit.





Согласно публикации, 34-летняя звезда стала гостьей YouTube-шоу «Света вокруг света» и откровенно рассказала о личной жизни. Хлынина пояснила, что официально свободна уже около двух-трёх лет.





«Я не завишу от мужчин», — подчеркнула знаменитость.