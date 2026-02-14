Достижения.рф

Прохор Шаляпин растрогал признанием о маме: мечтал о простом борще

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Певец Прохор Шаляпин неожиданно поделился личной историей на презентации совместного релиза Наташа Королёва и DJ Katya Guseva. Об этом сообщает Super.



Артист признался, что в подростковом возрасте ему не хватало совсем не славы и не роскоши, а обычного домашнего уюта.

По словам Шаляпина, его мама на протяжении 25 лет жила в Волгоград — с момента, когда ему исполнилось 15, и до его сорокалетия. Из-за этого он редко виделся с ней и особенно скучал по простым вещам.

«Я всегда хотел просто мамин борщ поесть», — откровенно рассказал певец.
Журналисты поинтересовались, как он справляется с этим желанием на курортах вроде Бали или Мальдив. Артист ответил в своей фирменной ироничной манере.

«Мальдивы компенсируют — бутылкой вина. Перед сном», — сказал он.
Поклонники в соцсетях отметили, что за привычным юмором Шаляпина скрывается довольно трогательная история о семье и ностальгии по дому.
Софья Метелева

