Прохор Шаляпин растрогал признанием о маме: мечтал о простом борще
Прохор Шаляпин рассказал, что в юности мечтал о борще мамы
Певец Прохор Шаляпин неожиданно поделился личной историей на презентации совместного релиза Наташа Королёва и DJ Katya Guseva. Об этом сообщает Super.
Артист признался, что в подростковом возрасте ему не хватало совсем не славы и не роскоши, а обычного домашнего уюта.
По словам Шаляпина, его мама на протяжении 25 лет жила в Волгоград — с момента, когда ему исполнилось 15, и до его сорокалетия. Из-за этого он редко виделся с ней и особенно скучал по простым вещам.
«Я всегда хотел просто мамин борщ поесть», — откровенно рассказал певец.Журналисты поинтересовались, как он справляется с этим желанием на курортах вроде Бали или Мальдив. Артист ответил в своей фирменной ироничной манере.
«Мальдивы компенсируют — бутылкой вина. Перед сном», — сказал он.Поклонники в соцсетях отметили, что за привычным юмором Шаляпина скрывается довольно трогательная история о семье и ностальгии по дому.