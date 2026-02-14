Балийское солнце принесло ожого: Кристина Асмус показала последствия отдыха

14 февраля 2026, 19:23

Дочь Кристины Асмус получила солнечный ожог на Бали

Кристина Асмус (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсетях, что проводит зиму на Бали вместе с новым избранником — кинооператором Валерием Махмудовым — и 12-летней дочерью Настей от бывшего мужа, комика Гарик Харламов.