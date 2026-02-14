Балийское солнце принесло ожого: Кристина Асмус показала последствия отдыха
Актриса Кристина Асмус сообщила в соцсетях, что проводит зиму на Бали вместе с новым избранником — кинооператором Валерием Махмудовым — и 12-летней дочерью Настей от бывшего мужа, комика Гарик Харламов.
Несмотря на влажный сезон и частые ливни, отпуск проходит активно: актриса делится яркими кадрами, прогулками и солнечными моментами. На одном из фото звезда позирует в голубой косынке и сером топе, демонстрируя загар — подписчики отметили, что она выглядит отдохнувшей и счастливой.
Однако тропическое солнце оказалось слишком сильным для её дочери. По словам Асмус, Настя успела серьёзно обгореть. Девочка сейчас восстанавливается: на опубликованном снимке она лежит в номере, густо намазав руки кремом от ожогов, и с улыбкой показывает их в камеру.
Поклонники пожелали школьнице скорейшего заживления и напомнили о необходимости солнцезащитных средств даже в пасмурную погоду.
