Актриса и модель Таль Беркович разбилась в ДТП по пути на день рождения мамы
В Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная модель и актриса Таль Беркович. Об этом пишет издание «VOICE» со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла на шоссе №40 на юге страны. Предварительно, автомобиль, в котором актриса вместе с братом ехала на день рождения матери, столкнулся с грузовиком.
По словам очевидцев, основной удар пришёлся на ту сторону авто, где сидела Беркович. Актриса погибла на месте, а её 40-летнего брата Гила доставили в больницу с тяжёлыми травмами. Водитель грузовика отделался лёгкими повреждениями.
Таль Беркович родилась 27 августа 1984 года в городе Кирьят-Тивон. Выпускница хайфской «Высшей школы искусств Реут», она несколько лет танцевала в Израильском балете и труппе «Бат-Дор», а позже приняла участие в сатирическом шоу «Папарацци» (2006–2007).
Затем Беркович перебралась в Лондон, где обучалась актёрскому мастерству и работа моделью. После она также снималась в американских телепроектах. К 2020 году актриса оставила модельную карьеру, выйдя замуж за бизнесмена-еврея из Нью-Йорка. Пара предпочитала не афишировать детали своей личной жизни.