Актриса и модель Таль Беркович разбилась в ДТП по пути на день рождения мамы

30 января 2026, 23:25

Таль Беркович (Фото: Instagram* @talberkovitch)

В Израиле в результате дорожно-транспортного происшествия погибла известная модель и актриса Таль Беркович. Об этом пишет издание «VOICE» со ссылкой на местные СМИ.