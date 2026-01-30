«К счастью, это не так»: Алексей Чумаков ответил на слухи о болезни дочерей

30 января 2026, 19:57

Алексей Чумаков жёстко прокомментировал домыслы о здоровье своих детей

Алексей Чумаков (Фото: Instagram* / @alexchumakoff)

Алексею Чумакову пришлось лично прокомментировать слухи о здоровье дочерей — на этот раз без участия Юлии Ковальчук.





Во время прямого эфира певец опроверг предположения подписчиков о том, что они с супругой якобы скрывают детей из-за проблем со здоровьем.



Артист подчеркнул, что не показывает девочек исключительно по собственному убеждению и уважению к их личному пространству. По его словам, публике они появятся только тогда, когда сами этого захотят. Слухи же он назвал надуманными и поблагодарил судьбу за то, что с детьми всё в порядке.





«Многие недалекие люди пишут, что мы не показываем детей, потому что они больны. Я, конечно, прощаю таких нелепышей, кто пишет и думает так. Но это совсем, к счастью, не так», — отметил Чумаков.