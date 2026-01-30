«Уходила из дома»: Валерия Астапова рассказала о сложном детстве

30 января 2026, 22:54

Валерия Астапова призналась, как пережила развод родителей и школьный буллинг

Валерия Астапова (Фото: Instagram* / @lera_protivpravil)

Актриса и певица Валерия Астапова поделилась воспоминаниями о трудном периоде детства в интервью WomanHit.





По её словам, развод родителей оказался для неё болезненным событием, которое сильно повлияло на подростковые годы.





«Дошло до апогея, когда мне было лет шестнадцать. Я уходила из дома. Связалась с плохой компанией. Плюс из‑за того, что у нас была видная в городе семья — папа занимал высокую должность, — это всё стало достоянием общественности», — рассказала актриса.

«Мне удалось побыть и в шкуре человека, у которого есть всё и может исполниться любое его желание, и прочувствовать совсем другую жизнь. Тогда ещё начался и буллинг в школе», — добавила звезда.