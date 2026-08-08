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Актриса Ирина Безрукова пропустит 15 спектаклей из-за перелома ноги

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова не сможет завершить театральный сезон из-за перелома ноги. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса пропустит минимум 15 спектаклей и все ближайшие репетиции.



У Безруковой диагностировали закрытый перелом без смещения. Сейчас она пользуется инвалидным креслом, носит фиксирующий ортез и соблюдает постельный режим.

Врачи уже назначили курс лечения и физиотерапию, но процедуры начнутся только после повторного рентгеновского снимка. Полное восстановление займёт более месяца. Травма ставит под угрозу весь августовский репертуар Ирины: в частности, восемь показов «Женитьбы Фигаро» и пять спектаклей «Пигмалиона».

Кроме того, актриса не примет участия в премьерных показах «Служебного романа» и пропустит репетиции постановки «Без вины виноватые», которую планировали выпустить осенью. Участие Безруковой в спектакле «Бесконечный апрель», запланированном на 2 сентября, пока остаётся под вопросом.

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