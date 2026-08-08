Актриса Ирина Безрукова пропустит 15 спектаклей из-за перелома ноги

08 августа 2026, 16:56

Ирина Безрукова (Фото: Instagram* @irina_bezrukova_official)

Ирина Безрукова не сможет завершить театральный сезон из-за перелома ноги. Как сообщает Telegram-канал Mash, актриса пропустит минимум 15 спектаклей и все ближайшие репетиции.