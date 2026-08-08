«Не жалеть себя»: Алсу раскрыла, как пережить тяжёлое расставание
Алсу назвала спорт и новое хобби способами справиться с последствиями расставания
Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова) в интервью PopCake рассказала, как справляется с трудными жизненными ситуациями.
Артистка сообщила, что не позволяет панике взять верх и делает всё возможное для решения проблем, а дальнейшее доверяет судьбе. Особое внимание она уделила советам для тех, кто переживает разрыв отношений.
«Жалеть себя, убиваться и постоянно думать: «За что?» и «Почему именно со мной?» — это не помогает. Наоборот, становится только хуже», — объяснила Алсу.Вместо этого певица рекомендует направлять энергию на себя: заняться спортом, отправиться в поездку, окружить себя близкими людьми или найти новое хобби. Такой подход, считает Абрамова, помогает отвлечься и восстановить внутреннюю уверенность.