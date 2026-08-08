«Не жалеть себя»: Алсу раскрыла, как пережить тяжёлое расставание

08 августа 2026, 16:54

Алсу назвала спорт и новое хобби способами справиться с последствиями расставания

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

Певица Алсу (настоящее имя — Алсу Абрамова) в интервью PopCake рассказала, как справляется с трудными жизненными ситуациями.





Артистка сообщила, что не позволяет панике взять верх и делает всё возможное для решения проблем, а дальнейшее доверяет судьбе. Особое внимание она уделила советам для тех, кто переживает разрыв отношений.

«Жалеть себя, убиваться и постоянно думать: «За что?» и «Почему именно со мной?» — это не помогает. Наоборот, становится только хуже», — объяснила Алсу.