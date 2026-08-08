Ларисе Долиной выделили пост в первом джазовом вузе страны
Бутман назвал Долину будущим главой вокального отделения первого джазового вуза
Народный артист России Игорь Бутман планирует предложить певице Ларисе Долиной пост руководителя вокального отделения в первом российском джазовом вузе. Об этом музыкант сообщил в интервью РИА Новости.
Бутман уточнил, что будущий джазовый вуз, вероятно, откроется в Москве или Санкт-Петербурге. Он охарактеризовал Долину как сильного педагога и выразил желание видеть её в преподавательском составе.
«Если нам удастся открыть джазовую академию, то мы со стопроцентной вероятностью предложим возглавить вокальное отделение именно Ларисе Александровне: у неё невероятный опыт, понимание и требовательность», — заявил музыкант.Кроме того, артист допустил возможность включения Музыкальной академии Долиной в структуру нового вуза, но только при условии согласия самой певицы. При этом композитор отметил, что артистка может сохранить свою академию как независимое учреждение и совмещать работу в обоих учебных заведениях.