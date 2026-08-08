Ларисе Долиной выделили пост в первом джазовом вузе страны

08 августа 2026, 13:17

Бутман назвал Долину будущим главой вокального отделения первого джазового вуза

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народный артист России Игорь Бутман планирует предложить певице Ларисе Долиной пост руководителя вокального отделения в первом российском джазовом вузе. Об этом музыкант сообщил в интервью РИА Новости.





Бутман уточнил, что будущий джазовый вуз, вероятно, откроется в Москве или Санкт-Петербурге. Он охарактеризовал Долину как сильного педагога и выразил желание видеть её в преподавательском составе.

«Если нам удастся открыть джазовую академию, то мы со стопроцентной вероятностью предложим возглавить вокальное отделение именно Ларисе Александровне: у неё невероятный опыт, понимание и требовательность», — заявил музыкант.