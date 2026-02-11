У Михаила Ефремова появилась личная охрана перед премьерой спектакля

11 февраля 2026, 13:27

Mash: актер Михаил Ефремов нанял охрану и отказался от автобусов из-за премьеры

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов нанял охрану и стал пользоваться премиальным автомобилем накануне премьеры психологической драмы «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом пишет Telegram-канал Mash.