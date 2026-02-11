У Михаила Ефремова появилась личная охрана перед премьерой спектакля
Актер Михаил Ефремов нанял охрану и стал пользоваться премиальным автомобилем накануне премьеры психологической драмы «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Журналист попытался поговорить с Ефремовым у входа в театр, но артист, не сказав ни слова, быстро укутался в куртку и скрылся за дверями культурного учреждения. Через некоторое время он вернулся, но уже в сопровождении охранников. Те подтвердили, что актер находится под федеральной защитой.
После этого Ефремов сел в роскошный минивэн V-класса и отправился на закрытое мероприятие. Он посетил вечеринку в известном ресторане в центре Москвы, где провел вечер в VIP-зоне на втором этаже.
Напомним, 9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он направился в Москву. В операции по его транспортировке из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.
