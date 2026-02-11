Достижения.рф

У Михаила Ефремова появилась личная охрана перед премьерой спектакля

Mash: актер Михаил Ефремов нанял охрану и отказался от автобусов из-за премьеры
Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Актер Михаил Ефремов нанял охрану и стал пользоваться премиальным автомобилем накануне премьеры психологической драмы «Без свидетелей» в театре «Мастерская «12» Никиты Михалкова». Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Журналист попытался поговорить с Ефремовым у входа в театр, но артист, не сказав ни слова, быстро укутался в куртку и скрылся за дверями культурного учреждения. Через некоторое время он вернулся, но уже в сопровождении охранников. Те подтвердили, что актер находится под федеральной защитой.

После этого Ефремов сел в роскошный минивэн V-класса и отправился на закрытое мероприятие. Он посетил вечеринку в известном ресторане в центре Москвы, где провел вечер в VIP-зоне на втором этаже.

Напомним, 9 апреля 2025 года Михаила Ефремова выпустили из колонии, и он направился в Москву. В операции по его транспортировке из колонии участвовал сын поэта Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

