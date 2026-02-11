Павел Прилучный рассказал, чему научился на съёмках «Сказки о царе Салтане»

11 февраля 2026, 13:29

Прилучному пришлось осваивать терпение ради роли в фильме Андреасяна

Павел Прилучный (Фото: Instagram* / @bugevuge)

Павел Прилучный поделился впечатлениями от работы над новым фэнтези-фильмом Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает портал aif.ru.





По словам актёра, съёмки стали для него своеобразным личным испытанием — ради роли ему пришлось учиться сдержанности и терпению.





«Во время съёмок сказки я учился терпению. Мой герой — человек монументальный, а я сам по себе очень импульсивный. <…> Он такой медленный и очень важный, с энергетикой, заполняющей всё пространство — хотелось сделать именно такого государя», — отметил Прилучный.