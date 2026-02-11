Павел Прилучный рассказал, чему научился на съёмках «Сказки о царе Салтане»
Прилучному пришлось осваивать терпение ради роли в фильме Андреасяна
Павел Прилучный поделился впечатлениями от работы над новым фэнтези-фильмом Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане». Об этом сообщает портал aif.ru.
По словам актёра, съёмки стали для него своеобразным личным испытанием — ради роли ему пришлось учиться сдержанности и терпению.
«Во время съёмок сказки я учился терпению. Мой герой — человек монументальный, а я сам по себе очень импульсивный. <…> Он такой медленный и очень важный, с энергетикой, заполняющей всё пространство — хотелось сделать именно такого государя», — отметил Прилучный.В картине актёр исполнил роль царя Салтана — правителя, чья судьба тесно переплетается с историей любви и предательства. По сюжету Салтан влюбляется в простую деревенскую девушку Аннушку, которую сыграла Лиза Моряк, и берёт её в жёны. Однако семейное счастье оказывается недолгим: против молодой царицы плетут интриги её мачеха и сёстры.
Поверив подложному письму, подброшенному недоброжелателями, царь отдаёт жестокий приказ — заточить Аннушку вместе с их сыном Гвидоном в дубовую бочку и сбросить её в море. Этот поступок становится ключевым поворотом в развитии сюжета и испытанием для героя Прилучного.
Фильм «Сказка о царе Салтане» обещает стать одной из самых масштабных экранизаций классического произведения, а для самого Прилучного — ещё одной заметной работой, потребовавшей серьёзной внутренней трансформации.