Илья Авербух высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпийских играх

11 февраля 2026, 13:11

Авербух о выступлении Гуменника: оценки поставили заслуженно – в целом он справился

Илья Авербух (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух высказался о выступлении российского фигуриста Петра Гуменника в личном катании на Олимпийских играх, которые проходят в Италии. Об этом сообщает Metaratings.ru.





Российский фигурист по итогам короткой программы заработал 86,72 балла. Из них 48,43 балла было начислено за технику, а 38,29 — за компоненты. Авербух высоко оценил выступление Гуменника, однако признал, что программа не была исполнена безупречно.





«Не до конца исполнил чистый каскад, мы рассчитывали на тройной флип и тройной тулуп, но выполнил с ошибкой. В целом он справился. Надеюсь, что соперники тоже ошибутся, это будет борьба за топ-10», — пояснил Авербух.