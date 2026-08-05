«Страшная»: Алёна Шишкова рассказала, как перестала переживать из-за критики внешности

05 августа 2026, 21:40

Алёна Шишкова призналась, что начала худеть из-за чужих комментариев

Алёна Шишкова (Фото: Telegram / @shishkovaalena)

Алёна Шишкова откровенно рассказала о своём отношении к критике внешности и призналась, что смогла принять себя после многих лет давления со стороны окружающих.





Модель, которая неоднократно сталкивалась с обсуждениями фигуры и внешнего вида, рассказала в интервью «Небесные разговоры» Сергею Бойцову, что раньше чужие слова сильно влияли на её самооценку.





«Когда тебя постоянно обсуждают с ног до головы, в какой-то момент ты уже начинаешь сама к себе придираться из-за какой-то ерунды. Вот сейчас мне кто-нибудь скажет, что я страшная. Я скажу: "Ну да и что?". А раньше очень сильно заморачивались из-за этого», — поделилась Шишкова.

«Худеть начала непонятно зачем. Я и так худая была. Потом я не заметила, как это вообще перешло в мой образ жизни. Даже еду могла возвращать, потому что я ела и считала, что мне некомфортно с этой едой. До такой степени начинает крыша ехать», — рассказала модель.