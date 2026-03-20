Актриса Ирина Пегова подогрела слухи о возможной свадьбе одним фото
47-летняя Ирина Пегова подогрела слухи о возможной свадьбе. Внимательные поклонники заметили на снимках артистки из Аланьи два кольца, похожие на помолвочное и обручальное. Фотографии из поездки в Турцию она опубликовала сегодня в личном блоге.
В комментариях фанаты уже начали поздравлять знаменитость, хотя сама она пока не дала никаких объяснений. О романе Пеговой с 37-летним актёром Сергеем Мари стало известно после их знакомства на съёмках проекта «Царская прививка» в 2023 году. В картине они сыграли Екатерину II и Григория Орлова. Сначала пара не афишировала отношения, а в апреле 2024 года актриса впервые подтвердила, что они вместе.
У Ирины Пеговой есть 19-летняя дочь Татьяна от брака с актёром Дмитрием Орловым. Ранее звезда признавалась, что после рождения ребёнка ей было непросто вернуться в прежнюю форму, однако в тот период вопросы внешности волновали её меньше всего.
