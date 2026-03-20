Бывшая Паши Техника показала памятник рэперу — видео
Бывшая Паши Техника Ева Карицкая показала памятник рэперу
Бывшая жена Паши Техника (Павел Ивлев) Ева Карицкая (Карина Мельничук) показала обновленный памятник артисту. Видео с новым вариантом монумента она опубликовала в личном блоге.
По словам Карицкой, предыдущие версии не были достаточно похожи на рэпера. Однако нынешний вариант оказался более удачным.
«В живую очень похож», — отметила она.
Паша Техник скончался 5 апреля 2025 года на тайском Пхукете в возрасте 40 лет. Причиной смерти стал септический шок, развившийся на фоне тяжелой пневмонии и других осложнений.