В МВД высказались о запрете Лерчек посещать врачей
Блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) не ограничивали возможность обращаться за медицинской помощью во время следствия. Об этом заявили в столичном МВД.
В ведомстве подчеркнули, что информация о запрете на посещение врачей не соответствует действительности. По данным пресс-службы, в ходе предварительного следствия обвиняемая и ее адвокаты неоднократно просили разрешить визиты в государственные медучреждения, и все такие ходатайства полностью удовлетворялись.
Ранее Лерчек подала заявление на правоохранителей, занимавшихся расследованием ее дела. Она утверждает, что из-за домашнего ареста заболевание выявили слишком поздно. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами в позвоночнике, костях, легких, черепе и оболочке мозга.
