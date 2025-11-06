Актриса Ирина Пегова впервые вышла в свет с дочкой своего возлюбленного

06 ноября 2025, 16:06

Актриса Пегова поддержала своего возлюбленного Сергея Марина

Ирина Пегова (Фото: Instagram* / @pegovairina)

В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера шпионского сериала «Дорогой Вилли». Об этом сообщает «7дней.ru».