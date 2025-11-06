Актриса Ирина Пегова впервые вышла в свет с дочкой своего возлюбленного
В московском кинотеатре «Художественный» прошла премьера шпионского сериала «Дорогой Вилли». Об этом сообщает «7дней.ru».
Актёр Сергей Марин, сыгравший разведчика Вячеслава Варданова, пришёл на мероприятие вместе со своей возлюбленной, актрисой Ириной Пеговой, и взрослой дочкой от первого брака.
Марин охотно общался с прессой, но о личной жизни говорить не стал. Романтические отношения между Ириной и Сергеем обсуждаются в СМИ около года.
Пара впервые публично подтвердила свой статус на фестивале «Пилот» летом этого года, а в конце сентября Пегова опубликовала совместное фото с возлюбленным в своём блоге.
