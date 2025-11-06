Достижения.рф

Конфликт Веры Сотниковой с косметологом: миллионный займ, бартер и судебные иски

Вера Сотникова (Фото: Instagram* / @sotnikova4141)

Актриса Вера Сотникова раскрыла детали конфликта с косметологом. По её словам, она заняла у мастерицы 1,5 млн рублей на строительство дома. Об этом артистка рассказала в шоу «Звёзды сошлись».



Однако основная причина разногласий — некачественная процедура, которую Сотникова хотела получить по бартеру.

Изначально знаменитости обещали займ в 3 млн рублей, но выдали только половину. Потратив часть суммы и вернув 600 тысяч рублей, Сотникова столкнулась с иском косметолога на 900 тысяч рублей.

В ответ актриса планирует подать встречный иск на 50 млн рублей, требуя компенсацию за «страдания и убытки», связанные с процедурой и финансовыми вопросами.

Софья Метелева

