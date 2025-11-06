Конфликт Веры Сотниковой с косметологом: миллионный займ, бартер и судебные иски

06 ноября 2025, 15:47

Вера Сотникова судится с косметологом из-за неудачной процедуры и 1,5 млн рублей

Вера Сотникова (Фото: Instagram* / @sotnikova4141)

Актриса Вера Сотникова раскрыла детали конфликта с косметологом. По её словам, она заняла у мастерицы 1,5 млн рублей на строительство дома. Об этом артистка рассказала в шоу «Звёзды сошлись».