Конфликт Веры Сотниковой с косметологом: миллионный займ, бартер и судебные иски
Актриса Вера Сотникова раскрыла детали конфликта с косметологом. По её словам, она заняла у мастерицы 1,5 млн рублей на строительство дома. Об этом артистка рассказала в шоу «Звёзды сошлись».
Однако основная причина разногласий — некачественная процедура, которую Сотникова хотела получить по бартеру.
Изначально знаменитости обещали займ в 3 млн рублей, но выдали только половину. Потратив часть суммы и вернув 600 тысяч рублей, Сотникова столкнулась с иском косметолога на 900 тысяч рублей.
В ответ актриса планирует подать встречный иск на 50 млн рублей, требуя компенсацию за «страдания и убытки», связанные с процедурой и финансовыми вопросами.
Читайте также: