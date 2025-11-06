Возлюбленная Павла Дурова показала соблазнительный спортивный образ

06 ноября 2025, 15:30

Юлия Вавилова пришла в спортзал в микротопе и бежевых брюках

Павел Дуров и Юлия Вавилова (Фото: Instagram* / @julivavilova)

Возлюбленная Павла Дурова, Юлия Вавилова, опубликовала в соцсетях видео из спортзала, где поделилась кадрами своей тренировки.