Возлюбленная Павла Дурова показала соблазнительный спортивный образ
Юлия Вавилова пришла в спортзал в микротопе и бежевых брюках
Возлюбленная Павла Дурова, Юлия Вавилова, опубликовала в соцсетях видео из спортзала, где поделилась кадрами своей тренировки.
На видео Юлия предстала в сером минималистичном бюстгальтере с тонкими бретелями, без поддерживающих элементов, и в бежевых спортивных брюках. Образ дополняли свободно ниспадающие волосы и изящные украшения — браслеты, кольца и цепочка на шее.
Ранее в ноябре она привлекла внимание пользователей сети на Хеллоуин-вечеринке, появившись рядом с мужчиной в костюме Павла Дурова.
