«Уехала невестой, а вернулась женой»: Чехова отправилась в Париж на медовый месяц со Златопольским — фото
Чехова отправилась в Париж на медовый месяц со Златопольским
Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сообщила в Instagram*, что отправилась в Париж на медовый месяц вместе с мужем, продюсером Александром Златопольским.
Знаменитость поделилась серией видео из поездки и призналась, что этот город связывается у нее с важными воспоминаниями. На одном из роликов супруги снялись в аэропорту — Чехова в шутку спрашивает мужа: «Саша, ты мне еще одно предложение хочешь сделать?» В другом видео она показывает номер в отеле, где, по ее словам, согласилась выйти за Златопольского. С балкона открывается вид на шпиль Эйфелевой башни и центр Парижа.
«В прошлый раз я уехала отсюда невестой, а вернулась уже женой», — отметила теледива.
Позже пара сходила в ресторан и прогулялась у главной достопримечательности Франции. Чехова отметила, что вокруг многие приходят к башне нарядными, а они с мужем были в шапках и после плотного ужина.
Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского 5 февраля 2026 года. Ранее она рассказывала, что на церемонии в ЗАГСе присутствовала бывшая супруга продюсера — актриса и сценарист Наталья Донская, которую молодожены пригласили сами.