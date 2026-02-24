«Уехала невестой, а вернулась женой»: Чехова отправилась в Париж на медовый месяц со Златопольским — фото

24 февраля 2026, 12:33

Чехова отправилась в Париж на медовый месяц со Златопольским

Фото: istockphoto/StockByM

Телеведущая и актриса Анфиса Чехова сообщила в Instagram*, что отправилась в Париж на медовый месяц вместе с мужем, продюсером Александром Златопольским.





Знаменитость поделилась серией видео из поездки и призналась, что этот город связывается у нее с важными воспоминаниями. На одном из роликов супруги снялись в аэропорту — Чехова в шутку спрашивает мужа: «Саша, ты мне еще одно предложение хочешь сделать?» В другом видео она показывает номер в отеле, где, по ее словам, согласилась выйти за Златопольского. С балкона открывается вид на шпиль Эйфелевой башни и центр Парижа.





«В прошлый раз я уехала отсюда невестой, а вернулась уже женой», — отметила теледива.