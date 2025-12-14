Актриса из «Игры престолов» снялась голой на отдыхе в Италии
Актриса Мэйси Уильямс, прославившаяся ролью Арьи Старк в «Игре престолов», показала редкие и очень личные кадры из поездки в Италию.
В Instagram* 28-летняя звезда выложила фото и видео с отдыха на Сардинии. На них она купается обнаженной в Средиземном море, прыгает со скал и проводит время на природе в компании близких друзей.
На одном из роликов Уильямс ныряет в воду и, вынырнув, улыбается прямо в камеру. В подборке также есть кадры, где она вместе с друзьями резвится в море, а также снимки утесов и живописных итальянских пейзажей.
Публикацию актриса сопроводила подписью: «Лето уже закончилось, но жизнь все еще происходит по-настоящему».
Как отмечает Page Six, компания остановилась в гостевом доме Su Ferreri Retreat на Сардинии — месте с концепцией «медленной жизни», где гостям предлагают прогулки на природе, занятия йогой и сауну. Уильямс нечасто делится личным: до этого она публиковала пост лишь в апреле.
