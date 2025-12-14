Лера Кудрявцева посетила каток вместе с семьей — фото

14 декабря 2025, 16:43

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как катается на коньках с супругом

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лера Кудрявцева поделилась, как проводит редкие семейные выходные с мужем Игорем Макаровым и дочерью.