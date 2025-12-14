Достижения.рф

Лера Кудрявцева посетила каток вместе с семьей — фото

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как катается на коньках с супругом
Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Лера Кудрявцева поделилась, как проводит редкие семейные выходные с мужем Игорем Макаровым и дочерью.



Телеведущая старается уделять всё свободное время семилетней Маше, которая в этом году пошла в первый класс престижной гимназии имени Е. М. Примакова.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров (Фото: Instagram*/leratv)

Чтобы немного отвлечь дочь от школьной рутины, звездная мама устроила активный отдых на льду. Пара каталась вдвоём, держась за руки и оживлённо общаясь, а Мария присоединилась к детской группе.

Девочка с удовольствием тренировалась, пробовала танцевальные элементы и смеялась с подружками, явно наслаждаясь временем, проведённым с родителями.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0