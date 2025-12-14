Лера Кудрявцева посетила каток вместе с семьей — фото
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как катается на коньках с супругом
Лера Кудрявцева поделилась, как проводит редкие семейные выходные с мужем Игорем Макаровым и дочерью.
Телеведущая старается уделять всё свободное время семилетней Маше, которая в этом году пошла в первый класс престижной гимназии имени Е. М. Примакова.
Чтобы немного отвлечь дочь от школьной рутины, звездная мама устроила активный отдых на льду. Пара каталась вдвоём, держась за руки и оживлённо общаясь, а Мария присоединилась к детской группе.
Девочка с удовольствием тренировалась, пробовала танцевальные элементы и смеялась с подружками, явно наслаждаясь временем, проведённым с родителями.
