«Дала шанс не сразу»: Дженнифер Энистон осторожно впустила в жизнь нового возлюбленного

13 декабря 2025, 20:31

Актриса Дженнифер Энистон поверила в судьбу с новым возлюбленным

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Дженнифер Энистон не торопилась переводить отношения с Джимом Кёртисом в романтическое русло. Об этом сообщает People.