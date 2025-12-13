«Дала шанс не сразу»: Дженнифер Энистон осторожно впустила в жизнь нового возлюбленного
Дженнифер Энистон не торопилась переводить отношения с Джимом Кёртисом в романтическое русло. Об этом сообщает People.
По словам инсайдеров, актриса предпочла сначала присмотреться к мужчине и убедиться, что ему можно доверять.
56-летняя звезда сериала «Друзья» сейчас счастлива в отношениях с 50-летним Кёртисом, который называет себя лайф-коучем по трансформациям, гипнотерапевтом и экспертом в сфере любви. Пара уже начала появляться вместе на публике, хотя путь к этому был небыстрым.
Источник из окружения актрисы рассказал, что в начале года Дженнифер особенно дорожила их дружбой и не спешила рисковать: когда общение стало выходить за рамки приятельского, она держала дистанцию. Однако со временем Энистон решила дать этим чувствам шанс — и теперь совершенно об этом не жалеет.
По словам инсайдеров, актриса воспринимает эти отношения как нечто особенное и даже называет их «судьбоносными». Джим, как утверждают близкие к паре люди, привнёс в жизнь Энистон много тепла и позитивных перемен, что окончательно убедило её в правильности сделанного выбора.
