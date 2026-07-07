Актриса из «Универа» застряла на зиплайне во время мощного ливня в российском городе
SHOT: Актриса Юлия Франц застряла на зиплайне во время мощного ливня в Сочи
В Сочи произошел инцидент с участием 37-летней звезды сериалов «Золотое дно» и «Метод» Юлии Франц. Об этом 7 июля пишет SHOT.
Актриса вместе с подругой застряла на зиплайне на высоте 207 метров. Пока к ним добирались спасатели, начался сильный проливной дождь.
Девушки сильно продрогли, но помощь подоспела вовремя. Медицинская эвакуация не потребовалась.
Ранее сообщалось о сложной жизни знаменитости. Несмотря на трудности, звезда экрана является талантливой и успешной артисткой. Подробнее о том, что пришлось пережить Юлии Франц, в материале «Радио 1».
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