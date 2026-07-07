Актриса из «Универа» застряла на зиплайне во время мощного ливня в российском городе

07 июля 2026, 15:07

SHOT: Актриса Юлия Франц застряла на зиплайне во время мощного ливня в Сочи

Юлия Франц (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В Сочи произошел инцидент с участием 37-летней звезды сериалов «Золотое дно» и «Метод» Юлии Франц. Об этом 7 июля пишет SHOT.