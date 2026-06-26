Аллочка и Кузя снова вместе: Мария Кожевникова вернулась в «Универ»

26 июня 2026, 17:37

В новом «Универе» покажут семейную жизнь Кузи и Аллы

Мария Кожевникова и Виталий Гогунский (Фото: Instagram* / @mkozhevnikova)

Мария Кожевникова и Виталий Гогунский вновь встретились на съёмочной площадке. Актёры вернулись к ролям Аллочки и Кузи в продолжении популярной франшизы «Универ. 17 лет спустя», где зрителям покажут, как сложилась судьба одной из самых любимых пар сериала. Об этом сообщает Super.





После долгих лет ожидания поклонники наконец увидят воссоединение героев. По сюжету Алла и Кузя воспитывают сына Макара, успешно развивают собственный бизнес и пытаются найти баланс между семейной жизнью и карьерой. Главным испытанием для пары станет вопрос распределения ролей в доме: кто отвечает за семью, а кто — за работу.



Гогунский признался, что настолько увлёкся новым сценарием, что не смог оторваться, пока не дочитал его до конца. Кожевникова также призналась, что с удовольствием вернулась к своей героине.





«Мне очень нравится, какой стала Алла спустя несколько лет. Теперь она не только успешная бизнесвумен, но ещё и мама, а это открывает для героини много новых эмоций, переживаний и вызовов», — отметила актриса.