Едва отбилась от таджика и была на краю смерти: сложная жизнь актрисы Юлии Франц, нищета и голод
История жизни актрисы Юлии Франц, которая с детства прошла через суровые испытания. Артистка хорошо знает, что такое голод, гонения и упрямство, которое помогло ей исполнить свою мечту, стать успешной и даже выйти на красную дорожку в Каннах. Как актриса выбралась из нищеты и живет сейчас, расскажет «Радио 1».
Юлия Франц — талантливая и очень успешная актриса. Среди самых известных картин в фильмографии Франц значатся «Гоголь. Начало», ««Кухня. Война за отель», Весь этот джем», «Универ. Новая общага». В самом начале карьеры девушка решила сделать девичью фамилию своей матери сценическим псевдонимом. Настоящая фамилия Юлии – Дзуцева. За 10 лет своей карьеры ей удалось добиться признания продюсеров и режиссёров и завоевать любовь сотен тысяч поклонников.
История жизни
Актриса родилась в 1989 году в Душанбе, но середине 1990-х семья была вынуждена переехать в Россию. Юля с детства мечтала стать балериной. В 14 лет, попав на студенческий спектакль, загорелась идеей стать актрисой. Юля ходила в танцевальную школу, участвовала в школьных спектаклях, играла в КВН.
История семьи Юлии уходит корнями в Рязанскую область, откуда родом её бабушка, которая на отдыхе в черноморском санатории познакомилась с красавцем-таджиком, вышла за него замуж и переехала в Душанбе. Но семейная жизнь выдалась недолгой, новоиспеченный муж бросил семью, когда маме Юли было всего 5 лет. По иронии судьбы такая же участь постигла и маму будущей звезды — через 2 года после рождения Юлии муж-осетин оставил семью и больше не появлялся. Тогда женщине с двумя детьми — маленькой Юлей и её старшей сестрой Катей пришлось довольно трудно, ведь она оказалась единственным кормильцем в семье. Они жили трудно, но справлялись. Долгое время семья не замечала никаких притеснений, связанных со своей национальной принадлежностью. Однако разразившаяся в 1992 году гражданская война в Таджикистане стала причиной стремительного переезда русского населения.
Юле было всего три года, когда спокойная и счастливая жизнь ребёнка закончилась. Выйти на улицу стало страшно, бывшие товарищи по веселью перестали играть с ней, обзывались и кидались камнями. Всегда дружелюбные соседи-таджики озлобились и смотрели косо.
Юля рассказывала, что однажды ее даже чуть не украли из детского садика. За несколько дней до случившего за малышкой наблюдал молодой таджик. Девочка сразу почувствовала опасность, однако, когда мужчина подозвал ее к себе, она словно под гипнозом подошла к нему. Спасла Юлию тогда воспитательница, которая вовремя заподозрила неладное. С девочками в Таджикистане такое случается — девочек крадут и в горах воспитывают из них будущих жен.
Мать Юлии, по профессии музыкальный работник, потеряла работу, но до последнего отказывалась покидать родину, даже тогда, когда уехала обратно в Рязань бабушка. Женщина надеялась, что всё скоро прекратится и вновь наступит нормальная жизнь. Но ситуация вскоре стала критической. Шли ожесточённые бои, а жителям близлежащих домов, в том числе и Юлии с семьёй, было запрещено покидать свои квартиры. На их улице стояли танки, а пули во время перестрелок залетали прямо на балкон.
В попытке прокормить семью мама Юлии бралась за любую работу. Поначалу она ещё как-то устраивалась: работала уборщицей, прислугой у богатых соседей, выполняла какие-нибудь разовые заказы. Но потом исчезли и эти возможности.
Гонения на русских продолжались и однажды, как вспоминает Юлия Франц, она чуть не лишилась жизни в попытке купить хлеб.
«Мы с мамой простояли несколько часов в очереди за хлебом, но так и не попали в магазин. Боевики, охранявшие вход, пускали одних таджиков. Мама пыталась объяснить, что ей нечем кормить детей, дома почти не осталось еды, но они делали вид, что не понимают по-русски. Смеялись и откровенно издевались. В какой-то момент одному из мучителей наскучила эта игра. Боевик подошёл ближе, поднес автомат к моему уху и сказал маме: «Молчи, женщина, не то я её пристрелю!» И пальнул в воздух», — вспоминала Юлия.Юлия вместе с мамой вынуждена была просить милостыню на улице, и поданная кем-то лепёшка казалась даром небес, а однажды им пришлось есть суп, который соседка оставила для дворовых кошек. Оставшись без средств к существованию и подвергая жизни детей голодной смерти, мать Юлии Франц оставила надежду на хорошую жизнь в Душанбе и семья, наконец, уехала в Россию.
Жизнь в РоссииЮлии Франц было 6 лет, когда мама перевезла семью в посёлок Раненбургское Липецкой области. Семья поселилась у одинокого алкоголика, который пустил их к себе жить без оплаты, только за выпивку и уборку в доме. Два года им пришлось терпеть выходки пьяного арендодателя. Мама девочки поначалу работала телятницей, но продержалась на ферме всего несколько месяцев, так как там было очень тяжело физически. Но благодаря бабушке вскоре устроилась торговать на рынок, где смогла наладить свой крохотный бизнес. Накопив небольшую сумму семья переехала в город Чаплыгин. Здесь бабушка и мама будущей актрисы стали продавать пакеты на местном рынке.
Снять жилье в новом городе было непросто, с беженцами не хотели иметь дела. А гражданство они не могли получить целых 10 лет из-за отсутствия прописки. К счастью, нашлась добрая женщина, которая им помогла.
Когда Юля пошла в первый класс, то у девочки тут же начались проблемы в учебе, так как оказалось, что все дети умеют читать и писать, а она просто не имела возможности этому учиться в Душанбе. Ей пришлось догонять сверстников, начиная все сначала. К тому же одноклассники относились к Юлии плохо. Девушка рассказывала, как обижали и обзывали её в школе, «чучело» и «чурка» были самыми безобидными словами. Способствовал этому и внешний вид ребёнка. Выглядела Юля настоящим оборванцем, ведь денег поначалу у них едва хватало на еду, и девочка носила то, что отдавали соседи, часто больше, чем надо, по размеру.
Каникул у девочек не было — в любые свободные дни они выходили вместе с матерью на рынок торговать. Но со временем всё наладилось. Мама развивала свой маленький бизнес и вскоре появились деньги. Благодаря чрезмерной экономии семья смогла приобрести старенький автомобиль и даже двухкомнатную квартиру, заплатив за неё частями.
От мечты до сцены
Когда старшая сестра будущей актрисы Катя вышла замуж и переехала в Липецк, 14-летняя Юля с головой погрузилась в учёбу —
она решила стать актрисой и задумала поступить в престижный московский ВУЗ.
Мечта стать актрисой у девочки появилась после посещения спектакля выпускников ГИТИСа в Москве.
«Помню, как смотрела на сцену и не могла оторвать взгляд от прекрасной девушки со светлыми волосами в невесомом белом одеянии. Мне казалось, ее жизнь легка и прекрасна. Больше и мечтать не о чем, лишь бы, как она, оказаться на сцене! К тому же актеров все любят… И это уж точно лучше, чем в палатке на рынке продавать пакеты. Другая жизнь!» — вспоминает Франц.Но после окончания школы, мама девочки отказалась отпускать её в Москву. Женщина считала, что в качестве актрисы ее дочь не сможет себя содержать в будущем. По её совету Юлия поступила на заочное отделение местного экономического института и параллельно устроилась на работу, чтобы накопить денег на осуществление своей мечты.
Через 3 года она скопила сумму, которой, по её подсчётам должно было хватить на первое время в Москве, и отправилась в столицу поступать в театральный, но опоздала... Прослушивания к тому времени уже закончились.
Юлия устроилась в ресторан официанткой, но отложенные деньги быстро закончились, а мизерной зарплаты не хватало даже на самое необходимое. Потом она перешла в другой ресторан, работала хостес, а весной уволилась, чтобы подготовиться к поступлению. Познакомилась в соцсетях с выпускницей ВГИКа, которая бесплатно помогла Юле выбрать программу к прослушиванию, а после и поработала вместе с ней. Девушка стала студенткой Щепкинского училища и даже расплакалась от счастья, услышав свою фамилию среди зачисленных.
Долгожданный успех
Училась Юлия Франц с полной самоотдачей. Несмотря на очень большую нагрузку и тяжести учёбы, она буквально летала от осознания того, что её мечта воплощается в жизнь прямо на глазах. Это было начало новой жизни! Она обучалась на курсе актера Бориса Клюева. О Франц отзывались как о талантливой и перспективной студентке.
Но после окончания института девушку не пригласили ни в один театр. Юлия Франц решила продолжать борьбу и начала ходить по всем возможным кастингам. Упрямство и целеустремлённость принесли свои плоды. Довольно быстро девушку утвердили в фильм на главную роль. Но фильм так и не вышел на экраны. Не сильно расстроившись, Юлия продолжала работать, решив сниматься в кино, куда все чаще и чаще стали приглашать её режиссёры. «Кухня», «Универ», «Как друзья Захара женили», «Метод», «Digital Доктор» — это только малая часть фильмов, в которых снималась актриса.
Сейчас в фильмографии актрисы уже 30 замечательных работ в различных фильмах и сериалах. Юлия Франц не только успешно работает в кинематографе, но и частенько принимает участие в телевизионных передачах. Она стала гостьей таких популярных телешоу, как «Импровизация», «Где логика» и многие другие.
Кстати, творческий псевдоним она взяла во время работы над комедией «Весь этот джем» из-за того, что её фамилию Дзуцева всё время неправильно слышали и произносили, да и вообще — Франц звучит намного чётче и убедительнее.
После съёмок в фильме «Гоголь. Начало» ей и Таисии Вилковой предложили представлять киноленту на кинофестивале в Каннах. Она шла по красной дорожке, ослеплённая вспышками фотокамер, и не верила, что всё это происходит с ней, девочкой, которая когда-то голодала.
В настоящий момент Юлию Франц с уверенностью можно назвать одной из самых популярных и перспективных молодых актрис российского кинематографа.
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