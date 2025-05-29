29 мая 2025, 13:21

Юлия Франц (Фото: Instagram* @frantz_julia)

История жизни актрисы Юлии Франц, которая с детства прошла через суровые испытания. Артистка хорошо знает, что такое голод, гонения и упрямство, которое помогло ей исполнить свою мечту, стать успешной и даже выйти на красную дорожку в Каннах. Как актриса выбралась из нищеты и живет сейчас, расскажет «Радио 1».





Содержание История жизни Жизнь в России От мечты до сцены Долгожданный успех Юлия Франц — талантливая и очень успешная актриса. Среди самых известных картин в фильмографии Франц значатся «Гоголь. Начало», ««Кухня. Война за отель», Весь этот джем», «Универ. Новая общага». В самом начале карьеры девушка решила сделать девичью фамилию своей матери сценическим псевдонимом. Настоящая фамилия Юлии – Дзуцева. За 10 лет своей карьеры ей удалось добиться признания продюсеров и режиссёров и завоевать любовь сотен тысяч поклонников.



История жизни

«Мы с мамой простояли несколько часов в очереди за хлебом, но так и не попали в магазин. Боевики, охранявшие вход, пускали одних таджиков. Мама пыталась объяснить, что ей нечем кормить детей, дома почти не осталось еды, но они делали вид, что не понимают по-русски. Смеялись и откровенно издевались. В какой-то момент одному из мучителей наскучила эта игра. Боевик подошёл ближе, поднес автомат к моему уху и сказал маме: «Молчи, женщина, не то я её пристрелю!» И пальнул в воздух», — вспоминала Юлия.

Юлия Франц (Фото: Instagram* @frantz_julia)



Жизнь в России

Юлия Франц (Фото: Instagram* @frantz_julia)



От мечты до сцены

«Помню, как смотрела на сцену и не могла оторвать взгляд от прекрасной девушки со светлыми волосами в невесомом белом одеянии. Мне казалось, ее жизнь легка и прекрасна. Больше и мечтать не о чем, лишь бы, как она, оказаться на сцене! К тому же актеров все любят… И это уж точно лучше, чем в палатке на рынке продавать пакеты. Другая жизнь!» — вспоминает Франц.

Юлия Франц (Фото: Instagram* @frantz_julia)



Долгожданный успех