Назвавший эскортницей звезду «Универа» блогер выплатит ей компенсацию
Блогер Алексей Псковитин, известный по проекту «Немагия», выплатит актрисе Настасье Самбурской 350 тысяч рублей за то, что назвал её эскортницей. Соответсвующая информация появилась в телеграм-каналах.
Ранее звезда сериалов требовала три миллиона рублей моральной компенсации за оскорбления в свой адрес, и суд частично удовлетворил иск. Сумма, которую предстоит заплатить блогеру, не разглашалась, однако теперь стали известны точные цифры.
Как выяснилось, если Псковитин не исполнит решение суда добровольно, ему придется выплачивать дополнительную судебную неустойку. Речь о сумме в 300 рублей за каждый день просрочки.
Перед этим Самбурская вызвала споры в сети после истории с попрошайкой на улице. Подробности в нашем материале.
Читайте также: