Актриса Катерина Шпица рассказала о двух выкидышах
Актриса Катерина Шпица рассказала в личном блоге, что перенесла два выкидыша.
Во время этой беременности у актрисы было одно серьёзное осложнение, связанное с эмоциональным состоянием. С первых месяцев и до середины срока она испытывала сильный страх. Это было связано с тем, что до этого у семейной пары уже были две неудачные попытки выносить ребёнка, призналась артистка.
Ранее Шпица уже рассказывала о первом выкидыше. По её словам, они с мужем не делились этой болью даже с близкими и родственниками. Артистка смогла рассказать о своих переживаниях только после рождения второго сына, Богдана.
Актриса добавила, что на своем примере хотела продемонстрировать, что даже в 40 лет можно стать матерью естественным путем, без использования вспомогательных репродуктивных технологий.
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