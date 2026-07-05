Актриса Катерина Шпица рассказала о двух выкидышах

05 июля 2026, 14:13

Актриса Катерина Шпица перенесла два выкидыша

Катерина Шпица (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Актриса Катерина Шпица рассказала в личном блоге, что перенесла два выкидыша.