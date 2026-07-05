«Смотрите в зеркало»: Тина Канделаки разрушила главный миф худеющих
Тина Канделаки объяснила, почему не стоит тревожиться из-за лишних килограммов
Телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась в личном блоге о том, почему не стоит беспокоиться из-за лишнего веса.
Канделаки предложила своим подписчикам задавать любые вопросы. Одна из поклонниц пожаловалась, что даже после добавления силовых тренировок в расписание вес не уходит. В ответ продюсер посоветовала не волноваться по этому поводу.
«Не переживайте, если вес не уходит. Мышцы тяжелее жира, поэтому прогресс лучше видно в зеркале, а не на весах. Главное — качество тела, а не килограммы», — пояснила знаменитость.Ранее Тина Канделаки сделала неожиданное признание о пережитом в молодости инциденте. Она сообщила, что её похищали как невесту.