«Смотрите в зеркало»: Тина Канделаки разрушила главный миф худеющих

05 июля 2026, 12:47

Тина Канделаки объяснила, почему не стоит тревожиться из-за лишних килограммов

Тина Канделаки (Фото: Telegram @tikandelaki)

Телеведущая и продюсер Тина Канделаки высказалась в личном блоге о том, почему не стоит беспокоиться из-за лишнего веса.





Канделаки предложила своим подписчикам задавать любые вопросы. Одна из поклонниц пожаловалась, что даже после добавления силовых тренировок в расписание вес не уходит. В ответ продюсер посоветовала не волноваться по этому поводу.

«Не переживайте, если вес не уходит. Мышцы тяжелее жира, поэтому прогресс лучше видно в зеркале, а не на весах. Главное — качество тела, а не килограммы», — пояснила знаменитость.