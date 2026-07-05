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Певица Ани Лорак вышла на сцену в платье-невидимке — фото

Ани Лорак выступила на Большой дискотеке «Авторадио» в откровенном мини-платье
Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала фигуру в откровенном наряде с эффектом «голой» кожи. Артистка опубликовала кадры в личном блоге.



47-летняя исполнительница вышла на сцену в рамках Большой дискотеки «Авторадио», которая прошла 4 июля. Для выступления Лорак выбрала полупрозрачное мини-платье, расшитое пайетками и украшенное бахромой.

Дизайнеры предусмотрели в модели глубокие вырезы по бокам на талии, которые подчеркнули силуэт артистки. К платью певица добавила босоножки на массивной платформе и крупный браслет на запястье.

Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)
Стилисты уложили волосы звезды крупными волнами и нанесли вечерний макияж с акцентом на глаза. На видео, которое Каролина разместила в соцсети, поклонники заметили, как уверенно певица держится на сцене и активно взаимодействует с залом во время номера.

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Ольга Щелокова

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