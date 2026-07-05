Певица Ани Лорак вышла на сцену в платье-невидимке — фото

05 июля 2026, 12:05

Ани Лорак выступила на Большой дискотеке «Авторадио» в откровенном мини-платье

Каролина Куек (Фото: Instagram* @anilorak)

Певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала фигуру в откровенном наряде с эффектом «голой» кожи. Артистка опубликовала кадры в личном блоге.