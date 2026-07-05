Меладзе меняет гражданство и готовит возвращение в РФ ради прибыльных проектов

05 июля 2026, 11:12

Константин Меладзе ведёт переговоры о возвращении в РФ для управления бизнесом

Константин Меладзе (Фото: Instagram* @k.meladze_design)

Композитор и продюсер Константин Меладзе ведёт переговоры о возвращении в Россию, чтобы лично управлять своими активами. Для этого он получил грузинское гражданство. По информации Mash, в России у него остались проекты, которые в прошлом году резко увеличили прибыль.