Меладзе меняет гражданство и готовит возвращение в РФ ради прибыльных проектов
Композитор и продюсер Константин Меладзе ведёт переговоры о возвращении в Россию, чтобы лично управлять своими активами. Для этого он получил грузинское гражданство. По информации Mash, в России у него остались проекты, которые в прошлом году резко увеличили прибыль.
Лейбл «Меладзе мьюзик», получающий роялти за песни композитора и курирующий музыкальные коллективы, по итогам 2025 года вышел на чистую прибыль более 100 млн рублей.
Продюсер планирует запускать новые музыкальные проекты и работать с новыми исполнителями, но намерен делать это без публичного внимания — не раскрывая своё участие в продвижении выбранных групп.
В настоящее время автор хитов «Самба белого мотылька», «Салют, Вера!» и «Иностранец» проживает в Италии. После получения ID-карты нового образца на Украине он потерял отчество — в документе записано только имя и фамилия, без «Шотович».
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