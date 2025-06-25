Актриса Катя Кабак поделилась трогательным видео с шестилетней дочерью Кристиной

25 июня 2025, 19:20

Катя Кабак (Фото: Инстаграм*/katekabak)

Катя Кабак поделилась трогательным видеороликом с шестилетней дочерью Кристиной на своей странице в запрещенной соцсети. Известно, что 34-летняя актриса редко показывает кадры с ребенком. В этот раз она решила сделать исключение.