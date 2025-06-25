Актриса Катя Кабак поделилась трогательным видео с шестилетней дочерью Кристиной

Катя Кабак (Фото: Инстаграм*/katekabak)

Катя Кабак поделилась трогательным видеороликом с шестилетней дочерью Кристиной на своей странице в запрещенной соцсети. Известно, что 34-летняя актриса редко показывает кадры с ребенком. В этот раз она решила сделать исключение.



Звезда сериала «Мачеха» начинала предложение, а наследница заканчивала его. В итоге у них получились следующие фразы: «Мне такая дочь как ты… нужна», «В кого ты такая... красивая», «Пока ты живешь в моем доме... мы будем веселиться», «все дети как дети, а ты как... взрослая».

После развода родители девочки сохранили дружеские отношения. Они не хотели, чтобы дочь переживала из-за их расставания. Кристина живет с матерью, но регулярно видится с отцом. Сейчас Катя Кабак встречается с актером и певцом Тимуром Родригезом.

Дочь Кати Кабак Кристина (Кадр из видео: Инстаграм*/katekabak)

*Запрещен в РФ

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