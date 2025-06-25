«Я за рулём – это стихийное бедствие»: Волочкова рассказала, как попала в ДТП на съёмках сериала
Волочкова попала в ДТП на съёмках сериала
Анастасия Волочкова рассказала, что не собирается получать водительские права, поскольку не хочет ограничивать свою свободу.
«О получении водительских прав речи быть не может. Их у меня никогда не было. И я предпочитаю быть пассажиром, потому что я за рулём – это было бы стихийное бедствие. У меня всегда есть человек, который может выступать водителем моих автомобилей», – подчеркнула балерина в беседе с «Газетой.Ru».Волочкова подчеркнула, что быть пассажиром гораздо удобнее, поскольку во время поездки можно заниматься своими делами, а это невероятная свобода. К тому же, балерина не хочет быть связанной «парковками и заправками».
Артистка также рассказала об одной истории из жизни. Бывший возлюбленный Сулейман Керимов пытался научить её водить Ferrari, когда они жили в ОАЭ. Однако ни к чему хорошему это не привело. Во время съёмок сериала «Место под солнцем» (2004) балерину попросили проехать хотя бы 10 метров на Volvo, чтобы при монтаже можно было склеить кадры с дублёршей. В итоге Волочкова задним ходом въехала в свой Mercedes-Benz, который ей подарил Керимов.
После этого случая Анастасия решила больше не садиться за руль.
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