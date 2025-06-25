Юлия Ковальчук сделала заявление о пополнении в семье

25 июня 2025, 18:20

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков мечтают о третьем ребёнке

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук высказалась о пополнении в семье. Певица рассказала, что мечтает о третьем ребёнке.





Артистка в беседе с Telegram-каналом «Звездач» сообщила, что они с мужем Алексеем Чумаковым хотят ещё детей. Конечно, больше всего пара, воспитывающая двоих дочерей, мечтает о сыне.





«Жизнь подорожала: чтобы ребёнок себя опрятно ощущал, нужно достаточное количество денег. Если бог даст, я буду рада безусловно! У меня не закрыт гештальт по мальчикам, конечно. Но я не беременна, пока порадовать вас такой новостью не могу», – отметила Ковальчук.

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