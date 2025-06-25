Юлия Ковальчук сделала заявление о пополнении в семье
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков мечтают о третьем ребёнке
Юлия Ковальчук высказалась о пополнении в семье. Певица рассказала, что мечтает о третьем ребёнке.
Артистка в беседе с Telegram-каналом «Звездач» сообщила, что они с мужем Алексеем Чумаковым хотят ещё детей. Конечно, больше всего пара, воспитывающая двоих дочерей, мечтает о сыне.
«Жизнь подорожала: чтобы ребёнок себя опрятно ощущал, нужно достаточное количество денег. Если бог даст, я буду рада безусловно! У меня не закрыт гештальт по мальчикам, конечно. Но я не беременна, пока порадовать вас такой новостью не могу», – отметила Ковальчук.Напомним, что сейчас в семье подрастают семилетняя Амелия и годовалая Алисия.
В марте этого года Алексей Чумаков оказался в центре скандала после интервью Светлане Бондарчук. Музыкант заявил, что выбирал себе жену по критерию «вдул бы ей или нет». Пользователей Сети возмутила такая формулировка в адрес матери двоих детей, после чего артиста обвинили в абьюзе. Ковальчук, комментируя эту ситуацию, встала на сторону мужа, назвав его слова шуткой и подчеркнув, что их отношения строятся на взаимном уважении и любви.
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