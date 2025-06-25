«Мы не репетировали это, но поцеловал в плечо»: Николай Сердюков обратился к супругу Ольги Орловой

25 июня 2025, 18:48

Блогер Николай Сердюков назвал мужа Ольги Орловой Валерия Маслова джентельменом

Николай Сердюков (Фото: Инстаграм* @kolya_serdiukov)

Блогер Николай Сердюков заявил, что они заранее не репетировали выход невесты. Муж телеведущей Ксении Бородиной поблагодарил Валерия Маслова.





Влюбленные поженились 3 июня в Барвихе. А 23 июня Сердюков и Бородина организовали праздник для родных и друзей. Церемония прошла на территории усадьбы «Вилла Миккетти» в Подмосковье.



Пользователи Сети бурно обсуждали, что невесту сопровождал к алтарю муж подруги звезды Ольги Орловой. 57-летний бизнесмен Валерий Маслов раньше не принимал участие в публичных мероприятиях. Теперь Сердюков решил прокомментировать случившееся. Он обратился к певице в личном блоге.





«Ольга, у тебя самый лучший муж, и я восхищаюсь, какой он джентльмен всегда и во всем! Это было очень мило и трогательно, когда Валера сопроводил Ксению до арки, и из-за меня не успел ее поздравить и попрощаться, так как мы не репетировали это, но поцеловал в плечо», — откровенничал Николай.

«У меня нет отца, он умер. Отчим мой в Италии, сейчас не так просто европейцу прилететь в Россию. Я очень уважаю Валеру, он старше, мудрее, мы близко дружим, я его любезно попросила, а он любезно согласился. И это замечательно и ценно, что в моей жизни есть такие люди», — подчеркнула Ксения в соцсетях.