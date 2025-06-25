«Мы не репетировали это, но поцеловал в плечо»: Николай Сердюков обратился к супругу Ольги Орловой
Блогер Николай Сердюков назвал мужа Ольги Орловой Валерия Маслова джентельменом
Блогер Николай Сердюков заявил, что они заранее не репетировали выход невесты. Муж телеведущей Ксении Бородиной поблагодарил Валерия Маслова.
Влюбленные поженились 3 июня в Барвихе. А 23 июня Сердюков и Бородина организовали праздник для родных и друзей. Церемония прошла на территории усадьбы «Вилла Миккетти» в Подмосковье.
Пользователи Сети бурно обсуждали, что невесту сопровождал к алтарю муж подруги звезды Ольги Орловой. 57-летний бизнесмен Валерий Маслов раньше не принимал участие в публичных мероприятиях. Теперь Сердюков решил прокомментировать случившееся. Он обратился к певице в личном блоге.
«Ольга, у тебя самый лучший муж, и я восхищаюсь, какой он джентльмен всегда и во всем! Это было очень мило и трогательно, когда Валера сопроводил Ксению до арки, и из-за меня не успел ее поздравить и попрощаться, так как мы не репетировали это, но поцеловал в плечо», — откровенничал Николай.
Бородина тоже прокомментировала свой выход на свадьбе. Она уточнила, что это был одним из самых часто задаваемых вопросов к посту о празднике. Звезда поразилась, что многие начали обсуждать эту ситуацию.
«У меня нет отца, он умер. Отчим мой в Италии, сейчас не так просто европейцу прилететь в Россию. Я очень уважаю Валеру, он старше, мудрее, мы близко дружим, я его любезно попросила, а он любезно согласился. И это замечательно и ценно, что в моей жизни есть такие люди», — подчеркнула Ксения в соцсетях.
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