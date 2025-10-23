Юрий Стоянов о размере своей пенсии: «Не понимаю, за что»
Юрий Стоянов заявил, что не ощущает себя человеком пенсионного возраста
Народный артист России Юрий Стоянов ответил на вопрос о размере своей пенсии. Его слова приводит «Газета.Ru».
68-летний актер признался, что не ощущает себя человеком пенсионного возраста, так как все еще активно работает. Он также отметил, что ему приходят небольшие выплаты.
«Каждый раз при получении пенсии я не понимаю, за что [она приходит], потому что не чувствую себя человеком пенсионного возраста, много работаю. Пенсионные деньги, [которые приходят], — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — сказал Стоянов.Кроме того, он уточнил, что получает пенсию с надбавкой за звание народного артиста. Жить только на эти деньги, по его словам, было бы довольно трудно.
