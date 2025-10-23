Юрий Стоянов о размере своей пенсии: «Не понимаю, за что»

23 октября 2025, 19:33

Юрий Стоянов заявил, что не ощущает себя человеком пенсионного возраста

Юрий Стоянов (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народный артист России Юрий Стоянов ответил на вопрос о размере своей пенсии. Его слова приводит «Газета.Ru».





68-летний актер признался, что не ощущает себя человеком пенсионного возраста, так как все еще активно работает. Он также отметил, что ему приходят небольшие выплаты.

«Каждый раз при получении пенсии я не понимаю, за что [она приходит], потому что не чувствую себя человеком пенсионного возраста, много работаю. Пенсионные деньги, [которые приходят], — очень небольшие суммы. Пенсию, естественно, трачу, но и продолжаю зарабатывать», — сказал Стоянов.