Экс-супруга Дмитрия Диброва поделилась опытом воспитания детей после развода

23 октября 2025, 23:39

Полина Диброва поделилась опытом воспитания детей после развода

Полина Диброва (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

На светской премьере фильма «Мажор в Дубае» Полина Диброва раскрыла подробности того, как её дети справляются с последствиями развода родителей. Об этом пишет Телеграм-канал Super.ru.





В браке у пары родились трое сыновей, и сейчас бывшая супруга телеведущего выстраивает семейную жизнь в новых реалиях. По словам Полины, родители прикладывают максимум усилий, чтобы минимизировать негативные эмоции у детей.



«Мы делаем всё, чтобы они не переживали. Наверное, переживают, но это не сильно заметно», — поделилась экс-супруга телеведущего.