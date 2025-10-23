Экс-супруга Дмитрия Диброва поделилась опытом воспитания детей после развода
На светской премьере фильма «Мажор в Дубае» Полина Диброва раскрыла подробности того, как её дети справляются с последствиями развода родителей. Об этом пишет Телеграм-канал Super.ru.
В браке у пары родились трое сыновей, и сейчас бывшая супруга телеведущего выстраивает семейную жизнь в новых реалиях. По словам Полины, родители прикладывают максимум усилий, чтобы минимизировать негативные эмоции у детей.
«Мы делаем всё, чтобы они не переживали. Наверное, переживают, но это не сильно заметно», — поделилась экс-супруга телеведущего.Особое внимание Диброва уделила вопросу распределения родительских обязанностей. Она подчеркнула, что в их случае нет строгого разделения — всё строится на взаимном согласии и гибкости
В ходе беседы Полина также высказалась о важности сохранения хороших отношений с бывшим супругом, особенно когда речь идёт о воспитании нескольких детей. По её мнению, это особенно актуально в ситуации с тремя сыновьями, которым необходима поддержка обоих родителей.