Актриса Клер МакКанн рассказала о личной трагедии: «С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына»

Клер МакКан с сыном (Фото: Инстаграм* @claremccannofficial)
Австралийская актриса заявила, что в ее семье случилась трагедия. Клер МакКанн рассказала о кончине сына Атрейю.
Актриса драмы «Круг лжи» переживает ужасный период. Клер опубликовала фотографию ребенка, который ушел из жизни.
Клер выразила благодарность близким и фанатам за поддержку, которую она получила от них. МакКан попросила всех помолиться за мальчика.
Фолловеры выразили Клер соболезнования пожелали ей скорее оправиться после такой трагедии.
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«С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына, Атрейю МакКанна. Он был самым ярким светом в моем мире — добрым, творческим и бесконечно любимым. Моя семья переживает потерю, которую не могут выразить слова. Пожалуйста, дайте нам время и пространство, пока мы осознаем эту невообразимую боль», — отметила артистка в соцсетях.
Клер выразила благодарность близким и фанатам за поддержку, которую она получила от них. МакКан попросила всех помолиться за мальчика.
Фолловеры выразили Клер соболезнования пожелали ей скорее оправиться после такой трагедии.
«Боже, он такой потрясающий малыш, в голове не укладывается, что же могло произойти?», «Даже не могу представить себе, через что вы сейчас проходите, сил вам!», «Это просто ужасно, как это возможно?», — отметили подписчики.
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Ольга Енгалычева