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Актриса Клер МакКанн рассказала о личной трагедии: «С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына»

Актриса Клер МакКан сообщила о смерти сына
Клер МакКан с сыном (Фото: Инстаграм* @claremccannofficial)

Клер МакКан с сыном (Фото: Инстаграм* @claremccannofficial)

Австралийская актриса заявила, что в ее семье случилась трагедия. Клер МакКанн рассказала о кончине сына Атрейю.
Актриса драмы «Круг лжи» переживает ужасный период. Клер опубликовала фотографию ребенка, который ушел из жизни.

«С разбитым сердцем сообщаю о смерти моего чудесного сына, Атрейю МакКанна. Он был самым ярким светом в моем мире — добрым, творческим и бесконечно любимым. Моя семья переживает потерю, которую не могут выразить слова. Пожалуйста, дайте нам время и пространство, пока мы осознаем эту невообразимую боль», — отметила артистка в соцсетях.

Клер выразила благодарность близким и фанатам за поддержку, которую она получила от них. МакКан попросила всех помолиться за мальчика.

Фолловеры выразили Клер соболезнования пожелали ей скорее оправиться после такой трагедии.

«Боже, он такой потрясающий малыш, в голове не укладывается, что же могло произойти?», «Даже не могу представить себе, через что вы сейчас проходите, сил вам!», «Это просто ужасно, как это возможно?», — отметили подписчики.

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«Ждите новую меня»: Собчак собралась лечь под нож пластического хирурга
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25 мая 2025, 18:55

Ксения Собчак (Фото: Инстаграм* @xenia_sobchak)

Журналистка Ксения Собчак рассказала о предстоящих изменениях во внешности.
В своем личном блоге Ксения Собчак опубликовала интервью в формате «было или не было», в котором коротко отвечала на различные вопросы.

У журналистки поинтересовались, задумывалась ли она о пластических операциях.

«Было и есть. Так что ждите новую меня», — ответила Собчак и посмеялась.

Ксения не раз признавалась в других интервью, что не считает себя красивой. Она уже обращалась за консультациями к специалистам и хотела омолодиться с помощью процедур.

Однако многие поклонники Ксении не понимают, зачем ей ложиться под нож хирурга, ведь она и так выглядит потрясающе.

«Собчак такая красивая. Вообще не понимаю хейта по поводу ее внешности», «Ксения стала очень роскошной женщиной, хочется смотреть и любоваться», «Похудела, похорошела как», «С каждым годом становится все краше», — написали фолловеры.

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#операция
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«Мне бы этих поднять на ноги»: Филипп Киркоров заявил, что не готов стать отцом в третий раз
Филипп Киркоров заявил о неготовности стать отцом в третий раз
25 мая 2025, 18:12

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров заявил, что не готов снова стать отцом. Об этом он сообщил в беседе с репортёрами шоу «Однажды» на НТВ.
Певец опроверг слухи о готовности стать отцом в третий раз. Киркоров отметил, что ему необходимо воспитать своих наследников, поэтому ему не хватает времени думать о пополнении.

«Боже мой, откуда такая информация? Мне бы этих поднять на ноги, моих подростков. Сейчас самый сложный возраст у них – 13-14 лет», – подчеркнул Киркоров.
При этом артист не стал отрицать, что когда-нибудь он может захотеть третьего ребёнка, но только если у него появится новая избранница.

Филипп Киркоров воспитывает двоих детей, рождённых от суррогатной матери – Аллу-Викторию и Мартина.

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#киркоров
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Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом
Актриса Юлия Снигирь заявила, что последние дни ходит с блондом
25 мая 2025, 17:47

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)

Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом.
Артистка опубликовала селфи в личном блоге, где волосы закрывали половину ее лица. Она позировала в бежевой рубашке и серебряных сережках в автомобиле.

«Последние дни блондинки», — подписала фотографию в соцсетях Снигирь.

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» не стала раскрывать, как собирается изменить прическу. Однако стоит отметить, что поклонники сильно ждали, когда Юлия снова станет брюнеткой.

Ранее актриса поделилась своей радостью. У ее единственного сына от Евгения Цыганова начались школьные каникулы. Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».

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#актриса
#волосы
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Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву: «Хотел бы, чтобы она была с папой»
Филипп Киркоров перевезёт прах матери в Москву
25 мая 2025, 17:37

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Мамы Филиппа Киркоров не стало в 1994 году, когда ему было 27 лет. Прах Виктории покоится на кладбище в Софии, рядом с бабушкой и другими родственниками.
А два месяца назад не стало отца певца. В возрасте 92 лет от острой недостаточности скончался народный артист России Бедрос Киркоров.

Филипп признался, что хотел бы расположить могилы родителей рядом. В настоящее время Киркоров проходит все необходимые бюрократические процедуры, чтобы перевезти останки мамы в Москву.

«Я сейчас занимаюсь тем, что планирую перенести прах мамы сюда, к папе, и сделать перезахоронение. Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», – поделился Киркоров в беседе с репортёрами передачи «Однажды…» на НТВ.
Исполнитель не сразу осознал, что стал сиротой. Он отметил, что его «прибило» на 40-й день, когда он ощутил чувство беспросветного одиночества.

К слову, Бедрос Киркоров предчувствовал свою кончину и постарался передать сыну всю мудрость.

«Наш последний разговор был… очень личным, тёплым. Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», – отметил 58-летний Киркоров.
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«Больше ничего нельзя»: Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки
Николай Басков практикует 36 часов молчания на Телецком озере за 300 000 в сутки
25 мая 2025, 17:29

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Николай Басков рассказал про необычный отдых в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Несколько раз в год народный артист уезжает в пятизвездочный отель на Телецком озере, где отдает по 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают», — пожаловался «натуральный блондин».
Для душевной гармонии он три дня практикует аскезу — 36 часов полного молчания. Перед этим — двухдневная подготовка.
«Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. <…> Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — поделился певец.
Николай Басков — приверженец народной медицины. Например, ячмень на глазу он лечил красной шерстяной нитью. На гастроли также возит с собой пуховый платок.
«Если вы заболели, прямо обматываете голову, горло. Оренбургским надо, чтобы самый чистый пух был. И все, ложишься в нем спать. Наутро просыпаешься, простуда сходит», — уверяет вокалист.
В глуши он занимается рыбалкой, летает на вертолете и принимает пантовые ванны. В это время его рабочий телефон недоступен. Связь остается только для самых близких.

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