«Больше ничего нельзя»: Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки

Николай Басков рассказал про необычный отдых в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Несколько раз в год народный артист уезжает в пятизвездочный отель на Телецком озере, где отдает по 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает «Экспресс газета».