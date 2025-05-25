«Больше ничего нельзя»: Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Николай Басков рассказал про необычный отдых в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Несколько раз в год народный артист уезжает в пятизвездочный отель на Телецком озере, где отдает по 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают», — пожаловался «натуральный блондин».Для душевной гармонии он три дня практикует аскезу — 36 часов полного молчания. Перед этим — двухдневная подготовка.
«Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. <…> Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — поделился певец.Николай Басков — приверженец народной медицины. Например, ячмень на глазу он лечил красной шерстяной нитью. На гастроли также возит с собой пуховый платок.
«Если вы заболели, прямо обматываете голову, горло. Оренбургским надо, чтобы самый чистый пух был. И все, ложишься в нем спать. Наутро просыпаешься, простуда сходит», — уверяет вокалист.В глуши он занимается рыбалкой, летает на вертолете и принимает пантовые ванны. В это время его рабочий телефон недоступен. Связь остается только для самых близких.
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