Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)
Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом.
Артистка опубликовала селфи в личном блоге, где волосы закрывали половину ее лица. Она позировала в бежевой рубашке и серебряных сережках в автомобиле.
Звезда фильма «Мастер и Маргарита» не стала раскрывать, как собирается изменить прическу. Однако стоит отметить, что поклонники сильно ждали, когда Юлия снова станет брюнеткой.
Ранее актриса поделилась своей радостью. У ее единственного сына от Евгения Цыганова начались школьные каникулы. Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».
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«Последние дни блондинки», — подписала фотографию в соцсетях Снигирь.
Звезда фильма «Мастер и Маргарита» не стала раскрывать, как собирается изменить прическу. Однако стоит отметить, что поклонники сильно ждали, когда Юлия снова станет брюнеткой.
Ранее актриса поделилась своей радостью. У ее единственного сына от Евгения Цыганова начались школьные каникулы. Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».
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Ольга Енгалычева