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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву: «Хотел бы, чтобы она была с папой»

Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву: «Хотел бы, чтобы она была с папой»

Филипп Киркоров перевезёт прах матери в Москву
Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

Мамы Филиппа Киркоров не стало в 1994 году, когда ему было 27 лет. Прах Виктории покоится на кладбище в Софии, рядом с бабушкой и другими родственниками.
А два месяца назад не стало отца певца. В возрасте 92 лет от острой недостаточности скончался народный артист России Бедрос Киркоров.

Филипп признался, что хотел бы расположить могилы родителей рядом. В настоящее время Киркоров проходит все необходимые бюрократические процедуры, чтобы перевезти останки мамы в Москву.

«Я сейчас занимаюсь тем, что планирую перенести прах мамы сюда, к папе, и сделать перезахоронение. Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», – поделился Киркоров в беседе с репортёрами передачи «Однажды…» на НТВ.
Исполнитель не сразу осознал, что стал сиротой. Он отметил, что его «прибило» на 40-й день, когда он ощутил чувство беспросветного одиночества.

К слову, Бедрос Киркоров предчувствовал свою кончину и постарался передать сыну всю мудрость.

«Наш последний разговор был… очень личным, тёплым. Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», – отметил 58-летний Киркоров.
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#смерть
Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом
Актриса Юлия Снигирь заявила, что последние дни ходит с блондом
25 мая 2025, 17:47

Юлия Снигирь (Фото: Инстаграм* @yuliasnigir)

Актриса Юлия Снигирь решила попрощаться с блондом.
Артистка опубликовала селфи в личном блоге, где волосы закрывали половину ее лица. Она позировала в бежевой рубашке и серебряных сережках в автомобиле.

«Последние дни блондинки», — подписала фотографию в соцсетях Снигирь.

Звезда фильма «Мастер и Маргарита» не стала раскрывать, как собирается изменить прическу. Однако стоит отметить, что поклонники сильно ждали, когда Юлия снова станет брюнеткой.

Ранее актриса поделилась своей радостью. У ее единственного сына от Евгения Цыганова начались школьные каникулы. Снигирь показала яркий снимок Федора. Мальчика запечатлели в школе во время баскетбольного матча. Школьник предстал с мячом в руках в спортивной форме. Юлия отметила, что теперь 2-й класс «позади».

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#актриса
#волосы
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«Больше ничего нельзя»: Николай Басков молчит, смотрит на бабочек и муравьев за 300 тысяч в сутки
Николай Басков практикует 36 часов молчания на Телецком озере за 300 000 в сутки
25 мая 2025, 17:29

Николай Басков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Николай Басков рассказал про необычный отдых в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. Несколько раз в год народный артист уезжает в пятизвездочный отель на Телецком озере, где отдает по 300 тысяч рублей в сутки. Об этом сообщает «Экспресс газета».
«Только так можно себя сохранить. Потому что разрывают», — пожаловался «натуральный блондин».
Для душевной гармонии он три дня практикует аскезу — 36 часов полного молчания. Перед этим — двухдневная подготовка.
«Это очень трудно на самом деле. Нельзя книги читать, нельзя телевизор смотреть. <…> Я рассматриваю, как муравьи ползают, как бабочки летают. Больше ничего нельзя. Ни радио, с людьми общаться нельзя», — поделился певец.
Николай Басков — приверженец народной медицины. Например, ячмень на глазу он лечил красной шерстяной нитью. На гастроли также возит с собой пуховый платок.
«Если вы заболели, прямо обматываете голову, горло. Оренбургским надо, чтобы самый чистый пух был. И все, ложишься в нем спать. Наутро просыпаешься, простуда сходит», — уверяет вокалист.
В глуши он занимается рыбалкой, летает на вертолете и принимает пантовые ванны. В это время его рабочий телефон недоступен. Связь остается только для самых близких.

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Сергей Сухов рассказал, как собаки повлияли на его жизнь: «Они наполняют пространство»
Сергей Сухов заявил, что ему грустно в доме без своих собак
25 мая 2025, 17:26

Сергей Сухов (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)

Участник реалити «Первые на деревне» рассказал, как французские бульдоги Хрюня, Булка и Пузико повлияли на его жизнь и эмоциональное состояние.
Своего первого питомца он не выбирал — друзья подарили ему собаку, поскольку знали, что он очень хочет ее. Потом в его доме появились второй и третий питомцы — и это, со слов Сухова, уже псарня.

Сергей заверил, что любимцы буквально спасают его.

«Когда они у родителей, а я возвращаюсь из поездки — в доме пусто. Они наполняют пространство. Я ощущаю это всей кожей», — подчеркнул блогер в беседе с The Voice.

Собаки Сергея Сухова (Фото: Инстаграм* @sergeysuxov)


Сухов очень привязан к своим собакам и даже разрешает им спать с ним в одной кровати.

«Это очень негигиенично. Простыни надо менять через день. Но мне нравится. Я обкладываюсь тремя бульдогами. Один между ног, два других по бокам», — обратил внимание Сергей.

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*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#собаки
#блогер
#питомцы
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Татьяна Тарасова о примирении Загитовой и Медведевой: «Сердятся непонятно за что»
Татьяна Тарасова высказалась о примирении Загитовой и Медведевой
25 мая 2025, 16:22

Татьяна Тарасова (Фото: Instagram* @t.a.tarasova)

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала примирение фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой.
Тарасова в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что сближение спортсменок произошло из-за их совместного желания восстановить отношения.

«Молодцы девочки, умнее всех! Я не знаю, кто был инициатором (примирения), просто молодцы, наконец-то! Если они помирились, то обе хотели этого, разве нет? Когда люди мирятся, они, наверное, оба хотят этого. Лучше выступать вместе, чем сердиться на друга непонятно за что», – подчеркнула тренер.
Алина Загитова (фото: Telegram @azagitova_official)

Напомним, что 22 мая появилась информация, что 25-летняя Медведева примет участие в шоу 23-летней Загитовой, которая, в свою очередь, стала гостьей YouTube-шоу, организованного Евгенией.
Евгения Медведева (фото: Telegram @jmedvedevaj_official)

Обе спортсменки тренировались под руководством Этери Тутберидзе. Они достойно представляли Россию на Олимпийских играх в 2018 году. В результате Загитова заняла первое место, а Медведевой, считавшейся в начале турнира фавориткой, досталось второе место.

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«Агата Муцениеце предсказала, что моя жена родит»: Денис Кукояка рассказал об удивительном прогнозе подруги
Денис Кукояка рассказал, что Агата Муцениеце предсказала беременность его жены
25 мая 2025, 16:15

Денис и Елена Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

Блогер Денис Кукояка рассказал, как они вместе с женой решили завести собаку. Подруга пары Агата Муцениеце заявила им, что после появления питомца в семье родится ребёнок.
Денис и Елена Кукояки начали встречаться в 2004 году, а спустя 10 лет поженились. В 2017 году у них родилась дочь Василиса, которая с ранних лет стала любимицей пользователей соцсетей благодаря своей харизме. А в 2023 году на свет появился сын пары Иван. Также у семьи есть любимый корги по кличке Федя. Питомца супруги завели до рождения детей.

Денис Кукояка стал приглашённым гостем фестиваля дружбы с питомцами «Лапки», который проходит сегодня в Москве. Блогер дал интервью изданию VOICE, в котором рассказал, как появление Феди изменило его жизнь.

Выяснилось, что супруги перед покупкой собаки рассказали о своих планах близкой подруге Агате Муцениеце. Актриса, в свою очередь, предсказала, что вслед за появлением питомца у пары родился ребёнок. Так и произошло, через некоторое время после этого Елена забеременела.

Елена и Василиса Кукояки (фото: Telegram @kukoyaka)

«Появление питомца сильно изменило нашу жизнь. Агата Муцениеце, наша подруга, сказала: "Если вы заводите собаку, значит, через год у вас появится ребёнок". И я не знаю, как она это прочувствовала. Это сработало ровно так. Видимо, запрос на то, чтобы наша любовь шла куда-то дальше, начал распространяться таким образом», – отметил Кукояка.
Также артист добавил, что именно корги помог паре стать более ответственной и научиться заботиться о ком-то другом. Теперь Василиса и Иван очень привязаны к питомцу.

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