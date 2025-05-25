Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву: «Хотел бы, чтобы она была с папой»

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)
Мамы Филиппа Киркоров не стало в 1994 году, когда ему было 27 лет. Прах Виктории покоится на кладбище в Софии, рядом с бабушкой и другими родственниками.
А два месяца назад не стало отца певца. В возрасте 92 лет от острой недостаточности скончался народный артист России Бедрос Киркоров.
Филипп признался, что хотел бы расположить могилы родителей рядом. В настоящее время Киркоров проходит все необходимые бюрократические процедуры, чтобы перевезти останки мамы в Москву.
К слову, Бедрос Киркоров предчувствовал свою кончину и постарался передать сыну всю мудрость.
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Филипп признался, что хотел бы расположить могилы родителей рядом. В настоящее время Киркоров проходит все необходимые бюрократические процедуры, чтобы перевезти останки мамы в Москву.
«Я сейчас занимаюсь тем, что планирую перенести прах мамы сюда, к папе, и сделать перезахоронение. Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», – поделился Киркоров в беседе с репортёрами передачи «Однажды…» на НТВ.Исполнитель не сразу осознал, что стал сиротой. Он отметил, что его «прибило» на 40-й день, когда он ощутил чувство беспросветного одиночества.
К слову, Бедрос Киркоров предчувствовал свою кончину и постарался передать сыну всю мудрость.
«Наш последний разговор был… очень личным, тёплым. Мы говорили о жизни, о семье, о том, как важно ценить каждый момент. Папа как будто чувствовал, передавал мне свои напутствия. Он сказал: „Филипп, живи ярко, люби, не бойся быть собой“. Эти слова я пронесу через всю жизнь. Разговор был до его ухода, но в нем было так много света… Будто он хотел оставить во мне этот свет навсегда», – отметил 58-летний Киркоров.Читайте также:
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Анастасия Чинкова