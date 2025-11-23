Актриса Кристина Асмус появилась на премьере фильма с дочерью
В столичном кинотеатре «Каро» прошла премьера новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу», в которой главную роль исполнила Наталия Орейро. Об этом сообщает Super.
Фильм снял режиссёр Кирилл Кузин, известный по работе «Сергий против нечисти». Картина рассказывает историю строгого юриста Петра Безуглова, который живёт по жёсткому графику и полностью погружён в работу. Однако в канун Нового года его сын Ванечка находит старые письма отца к Деду Морозу и отправляет их в «волшебный» почтовый ящик — после чего размеренная жизнь героев начинает стремительно меняться.
Премьеру посетили многие известные представители российского шоу-бизнеса. Одной из главных звёзд красной дорожки стала Кристина Асмус, пришедшая на показ вместе с дочерью Настей. Обе выглядели счастливой и гармоничной парой — актриса с улыбкой позировала фотографам и охотно общалась с публикой, привлекая внимание гостей мероприятия.
Помимо Наталии Орейро, в фильме можно увидеть Диму Билана, Антона Филипенко («Сёстры»), Екатерину Темнову («Манюня»), Эвелину Бледанс, Анатолия Цоя и других популярных артистов, что делает картину одним из заметных релизов конца года. Новогодняя атмосфера, тёплая семейная история и яркий актёрский состав уже успели вызвать у зрителей интерес к кинопремьерe.
Читайте также: