Актриса Кристина Асмус появилась на премьере фильма с дочерью

23 ноября 2025, 17:59

Кристина Асмус пришла на премьеру фильма «Письмо Деду Морозу» вместе с дочерью

Антон Филипенко и Кристина Асмус с дочерью (Фото: Instagram* / @asmuskristina)

В столичном кинотеатре «Каро» прошла премьера новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу», в которой главную роль исполнила Наталия Орейро. Об этом сообщает Super.