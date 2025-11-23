«На коленях стояла и умоляла его»: бывшая жена Позова впервые рассказала о разводе
Экс-жена Дмитрия Позова рассказала о том, как было принято решение о разводе
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Позова, Катя, впервые открыто рассказала в шоу «Чужие письма» о том, как происходил их развод.
По её словам, решение о расставании не исходило от неё.
«Я вообще не решала [развестись], более того, я бы никогда в жизни не решилась. Я его любила и сейчас люблю… До того момента, когда я его отпустила, прошло ещё много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. Человек мне открытым текстом говорит: "Я не хочу с тобой быть". Цитата: "Пошла н****"», — призналась она.Катя также рассказала, что после того, как она на время уехала к подруге, Позов сообщил, что переезжает. Вернувшись домой, она обнаружила, что его вещей в доме больше нет.