«На коленях стояла и умоляла его»: бывшая жена Позова впервые рассказала о разводе

23 ноября 2025, 15:18

Экс-жена Дмитрия Позова рассказала о том, как было принято решение о разводе

Екатерина и Дмитрий Позовы (Фото: Instagram* / @kate_pozova)

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Позова, Катя, впервые открыто рассказала в шоу «Чужие письма» о том, как происходил их развод.





По её словам, решение о расставании не исходило от неё.





«Я вообще не решала [развестись], более того, я бы никогда в жизни не решилась. Я его любила и сейчас люблю… До того момента, когда я его отпустила, прошло ещё много всего. Когда я на коленях стояла и умоляла его. Человек мне открытым текстом говорит: "Я не хочу с тобой быть". Цитата: "Пошла н****"», — призналась она.